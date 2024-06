Usa, governatore Maryland concede grazia a 175mila condannati per marijuana

(Adnkronos) – Il governatore del Maryland Wes Moore firmerà oggi la grazia per 175mila persone condannate per possesso di marijuana. Lo riporta l'emittente Abc News. Intervistato dal Washington Post, Moore ha detto che questi reati venivano usati ad esempio per negare il diritto all'alloggio, all'istruzione o al lavoro. "Sono entusiasta che abbiamo una vera opportunità di correggere molti torti storici con quello che sto firmando", ha detto Moore. ''Se si vuole essere in grado di creare una crescita economica inclusiva, significa che si deve iniziare a rimuovere queste barriere che continuano a gravare in modo sproporzionato sulle comunità di colore'', ha aggiunto. La cannabis a uso ricreativo è stata legalizzata nel Maryland nel 2023 dopo che gli elettori hanno approvato un emendamento costituzionale nel 2022. —internazionale/ [email protected] (Web Info)