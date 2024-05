Gaza, camion con gli aiuti umanitari entrano dal valico di Kerem Shalom

(Adnkronos) – Camion di aiuti stanno entrando a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. L'Egitto, dopo una telefonata tra Al Sisi e il presidente Usa Joe Biden venerdì scorso, aveva acconsentito a far passare temporaneamente aiuti umanitari e carburante delle Nazioni Unite attraverso il valico di Kerem Shalom fino a quando non riaprirà quello di Rafah, chiuso da quando Israele ha lanciato l’operazione per prenderne il controllo il 7 maggio scorso. —internazionale/ [email protected] (Web Info)