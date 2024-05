Mosnel: dopo dieci anni torna il concorso Questione di Etichetta

Mosnel: dopo dieci anni torna il concorso Questione di Etichetta

A dieci anni esatti dall’ultima edizione torna Questione di Etichetta, il concorso indetto da Mosnel con il patrocinio di ADI – Associazione Disegno Industriale per creare l’etichetta speciale e il packaging dell’edizione limitata di Franciacorta Brut QdE 2001 formato Magnum. ​

Una giuria di esperti composta da creativi e giornalisti enogastronomici – Lucia Barzanò, titolare di Mosnel assieme al fratello Giulio, il Presidente di ADI Luciano Galimberti, il giornalista e Direttore Responsabile di DoctorWine Daniele Cernilli, il giornalista e Direttore Responsabile di Food&Wine Italia Federico De Cesare Viola e la giornalista di Cook – Corriere della Sera Alessandra Dal Monte – decreterà il vincitore della sesta edizione del concorso selezionando l’immagine tra le proposte ricevute. Per la prima volta l’invito si rivolge a tutti i designer e ai professionisti del settore. Partner dell’iniziativa sarà Fedrigoni, marchio storico italiano e sinonimo di eccellenza per quel che riguarda le carte speciali. Il bando per partecipare al concorso è pubblicato nei siti di ADI e di Mosnel. Il vincitore verrà proclamato venerdì 30 settembre e si aggiudicherà un premio in denaro pari a 3000 euro, la Magnum numero uno dell’edizione limitata e 36 bottiglie di Franciacorta Brut, mentre i secondi e terzi classificati riceveranno rispettivamente 36 e 24 bottiglie del medesimo vino.

“Questione di Etichetta – spiega Lucia Barzanò – per noi rappresenta un appuntamento importante che siamo felici di riproporre dopo dieci anni dall’ultima edizione. Due eccellenze, il vino e il design, che rappresentano pienamente tutto il genio italiano e che insieme danno vita a una bottiglia da collezione. Ricordo bene l’emozione della prima edizione: era il 2005 e quell’anno parteciparono anche alcuni nomi importanti, tra cui l’indimenticabile Bob Noorda, Giancarlo Illiprandi e Italo Lupi. Non vediamo dunque l’ora di scoprire quale sarà veste della nostra edizione limitata”.

Il vino scelto è il Franciacorta Brut QdE 2001, un vino con una storia di 23 anni alle spalle e più di 21 anni di sosta sui lieviti. Un Franciacorta che ha ancora tantissimo da raccontare, oggi più di allora, e che dimostra che il tempo regala autentiche emozioni soltanto a chi sa attendere. Il calice oro intenso, con un perlage vivace e sottile, mostra una profonda classe e una personalità evolutiva fascinosa, rafforzando sorso dopo sorso il senso della potenza trasformatrice del tempo. Potenza, ampiezza ed energia al palato sono segnate da una freschezza straordinaria rispetto all’età, unite a una persistenza durevole e appagante.

Il Franciacorta Brut QdE 2001 sarà disponibile esclusivamente in formato Magnum e in 100 bottiglie numerate. Tutte le edizioni passate di Questione di Etichetta sono visibili sul sito di Mosnel dove verrà inserita, a concorso concluso, anche una selezione dei progetti presentati quest’anno.