Stellantis Cassino, Ugl Metalmeccanici: “Saranno quattro i modelli auto”

“Siamo sulla strada giusta per chiudere un accordo di sviluppo del tavolo aperto a dicembre, come sindacato saremo favorevoli e collaboranti affinché il tutto vada a concludersi entro il mese prossimo come auspicato all’incontro”.

Sono le dichiarazioni rilasciate dal Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, da Gerardo Minotti Segretario Provinciale dell’Ugl Metalmeccanici, Mario Cavacece e Donato Aceti della Segreteria UglM a termine dell’incontro presieduto dal ministro Adolfo Urso, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e Roberta Angelini assessore allo Sviluppo Economico della Regione, dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive), dei rappresentanti dell’azienda e dei sindacati dei metalmeccanici.

Stellantis Cassino, Ugl Metalmeccanici: “Saranno quattro i modelli auto”

“E’ stato un tavolo molto importante per il Lazio perché il ministro Urso ha convocato una riunione dedicata all’analisi dello stabilimento di Cassino, a Palazzo Piacentini. Prendiamo atto positivamente ritenendo di notevole importanza, l’annuncio del terzo nuovo modello per il sito Laziale, produrrà la Maserati fino al 2029: quindi per Cassino saranno quattro modelli auto.

Bene – aggiungono i sindacalisti UglM – la conferma anche della regione Lazio di aprire un prossimo tavolo di lavoro permanente dedicato a sostegno della filiera. Adesso Governo e Stellantis procedano insieme sulla strada che è giusta, consapevoli – concludono dall’Ugl Metalmeccanici – che il Governo continuerà a fare la sua parte sull’industria automobilistica se pur le direttive europee penalizzano, al momento, l’industria italiane ed europea in favore di quella cinese e araba nella convinzione che tale tendenza andrà ribaltata”.

Roma, 28 maggio 2024

Per altre notizie simili clicca qui