“She said yes”, ma ora? Dalla A alla Z: ecco come organizzare il matrimonio perfetto

La proposta è stata accettata e l’emozione è alle stelle. Ora inizia la fase di pianificazione del matrimonio, un viaggio emozionante che porta al giorno più importante della vita di una coppia. Ecco una guida completa agli step da non dimenticare per organizzare il matrimonio perfetto.

Stabilire un Budget

Il primo passo fondamentale è definire un budget realistico. È essenziale determinare quanto si è disposti a spendere e allocare le risorse in modo adeguato. Creare una lista delle priorità aiuterà a capire su quali aspetti investire di più, come il luogo della cerimonia, il catering o la fotografia. Nonostante l’eventuale attenzione degli sposi o alla voglia di optare per un evento che non sia particolarmente dispendioso, il matrimonio in sé può portare a una spesa particolarmente alta. Non sorprende che, spesso, per coprire il tutto, vengano prese in considerazione anche opzioni di finanziamento: prestiti veloci ed online possono essere strumenti ideali per chi ha bisogno di liquidità immediata, offrendo tassi di interesse fissi e termini di rimborso flessibili.

Pianificare la data e il luogo

Scegliere una data e prenotare il luogo della cerimonia e del ricevimento sono tra le prime decisioni da prendere. È consigliabile iniziare questa fase con largo anticipo, poiché i luoghi più popolari tendono a essere prenotati con mesi, se non anni, di anticipo. La scelta del luogo influenzerà molti altri aspetti del matrimonio; quindi, è importante che rispecchi lo stile e le aspettative degli sposi.

Creare la lista degli invitati

Determinare il numero di invitati è cruciale per gestire il budget e organizzare il matrimonio. È utile iniziare con una lista preliminare, includendo familiari stretti e amici intimi, e successivamente ampliarla. Una volta stabilito il numero di ospiti, si possono inviare i “Save-the-Date” per assicurarsi che tutti possano partecipare.

Scegliere i fornitori

Selezionare i fornitori giusti è un passo decisivo. Si consiglia di fare una ricerca approfondita e leggere recensioni prima di prendere una decisione. I principali fornitori includono il catering, il fotografo, il videomaker, il fiorista e il musicista o DJ. Anche in questo caso, è importante prenotare questi servizi con largo anticipo per garantire la disponibilità.

Abiti e accessori

La scelta degli abiti per gli sposi è un momento speciale. È consigliabile iniziare la ricerca con largo anticipo, poiché gli abiti su misura richiedono tempo per essere confezionati e adattati. Oltre all’abito da sposa e allo smoking, bisogna considerare anche gli abiti per le damigelle e i testimoni, così come gli accessori che completano il look.

Decorazioni e fiori

Decidere un tema o uno stile per il matrimonio aiuta a coordinare le decorazioni e i fiori. È utile lavorare con un fiorista per scegliere le composizioni floreali che si abbinano al tema scelto e alla stagione. Le decorazioni dovrebbero riflettere la personalità della coppia e creare l’atmosfera desiderata.

Inviti

Gli inviti ufficiali sono il primo assaggio del matrimonio per gli ospiti. Scegliere un design che rispecchi il tema del matrimonio e inviarli con sufficiente anticipo è fondamentale. Gli inviti dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie, come data, luogo, dettagli del ricevimento ed eventuale IBAN per il regalo di nozze.

Organizzare un matrimonio richiede tempo, pianificazione e attenzione ai dettagli. Seguendo questi step e gestendo le finanze in modo oculato, è possibile creare un matrimonio perfetto che rispecchi i sogni e le aspettative degli sposi. La chiave è iniziare con largo anticipo e godersi ogni momento del processo di pianificazione.