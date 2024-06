Torna Circondando 2024 del Teatro Circo Maccus, dal 20 giugno al 2 luglio

Quartu Sant’Elena, Tortolì, Nuoro, Budoni, Olbia e infine due date in Emilia Romagna. Sono le tappe della seconda edizione del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo “Circondando 2024” ideato e diretto da Virginia Viviano del Teatro Circo Maccus che, dal 20 giugno al 2 luglio, riparte con un cartellone intenso ed esilarante: compagnie sarde, nazionali e internazionali circonderanno la Sardegna con laboratori di arti circensi gratuiti e spettacoli emozionanti e coinvolgenti dove le abilità acrobatiche, la giocoleria e l’equilibrismo segnano il ritmo delle storie.

Per ogni giornata almeno due compagnie e workshop pratici rivolti al pubblico con, oltre agli artisti del Circo Maccus, le compagnie ospiti Carpa Diem dalla Spagna e Magdaclan Circo da Torino. Il tema del Festival, che durante l’anno ha proposto laboratori e incontri nelle scuole, ruota attorno alla Non Violenza. Avvicinare i giovani al mondo del Teatro e del Circo significa infatti introdurli in un vasto universo di discipline artistiche all’interno del quale valorizzare attitudini nascoste e vivere esperienze magiche scoprendo nuove modalità di socializzazione ed educazione.

Il via è per il 20 giugno a Quartu Sant’Elena (piazza XVII Aprile) con un doppio appuntamento. Alle ore 18 lo spettacolo per bambini “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus, un percorso attraverso gli occhi ingenui e pieni di sorpresa di Fragolina e Panna in giro per il Mondo in cerca della strada che li avvicinerà ai loro desideri.

Alle ore 20, “Ball don’t lie” di e con Alessandro Maida del Magdaclan Circo. Lo spettacolo ci porta in un universo di sole sfere in cui le palline galleggiano, i palloni fluttuano e le pallette saltano come zampilli in una maniacale ossessione per tutto ciò che è tondo, alla ricerca di una stabilità impossibile da trovare. È la magia della fragilità degli oggetti, in bilico tra la minuziosa precisione nel “piccolo” e la sfacciata energia nel “grande”.

Venerdì 21 giugno al Parco Parodi di Quartu Sant’Elena, alle ore 17.30 il laboratorio di acrobatica e giocoleria con gli artisti spagnoli del Carpa Diem e, alle ore 19.00, lo spettacolo di Virginia Viviano “Madame Brulée“, storia comica e grottesca di una donna coriacea, immobile ma trasformista: sirena sotto l’acqua, ciclamino al sole, luminosa come una stella nel buio del cielo.

Nel fine settimana, la stravagante carovana dei camper del Circo Maccus si sposta a Tortolì. Sabato 22 Alessandro Maida propone il suo laboratorio di giocoleria per far scoprire la giocoleria nascosta negli oggetti quotidiani. A seguire, il Circo spagnolo Carpa Diem mette in scena lo spettacolo dal titolo “Dolce Salato“, di e con Katharina Gruener e Luca Sartor. Un duo buffo, tenero e surreale: impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e cuocia, ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti tra magia e sorpresa.

La domenica si apre con “Clown in viaggio” e prosegue con “Ball don’t lie“.

Lunedì 24 e martedì 25 tappa a Nuoro, al Cortile Teatro San Giuseppe per il laboratorio di acrobatica e giocoleria curato da Katharina Gruener e Luca Sartor seguito dal laboratorio di giocoleria di Magdaclan. Martedì 25 in scena “Dolce Salato“, e poi Madame Brulée.

Il 26 e 27 Circondando si ferma a Budoni. Mercoledì si inizia con “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus alle ore 20.30 e, alle 22, “Ball don’t lie“. Il giorno dopo, alle ore 18 acrobatica e giocoleria con il Circo Carpa Diem e, alle 22, “Madame Brulée“.

Le successive performance sono a Olbia, il 28 e 29 giugno. Venerdì 28 Piazzetta Santa Croce ospita il laboratorio di Magdaclan. In Piazza Elena di Gallura, lo spettacolo “Dolce Salato“. Sabato 29 sempre a Olbia, in Piazza Regina Margherita “Clown in viaggio” e, in Piazza Elena di Gallura “Ball don’t lie“.

Gli ultimi appuntamenti di Circondando 2024 sono alle porte di Bologna, ospiti della compagnia Teatro delle Temperie di Valsamoggia: “Ball don’t lie” sarà a Bozzano il 1° luglio e il Circo Maccus con “Madame Brulée” sarà il giorno dopo a Sala Bolognese.

Circondando 2024 è sostenuto da: Comune di Quartu Sant’Elena, Comune di Olbia, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Fus.

