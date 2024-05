Coldiretti Nord Sardegna: vertici associazione incontrano candidati Sindaci Alghero

Politiche nuova amministrazione non dimentichino agricoltura allevamento e agroalimentare del territorio

Centralità dell’agricoltura nel governo dell’area vasta di Alghero, creazione di tavoli tematici trasversali tra il mondo agricolo, politico e del commercio e della ricettività per un approccio sinergico e condiviso per lo sviluppo del territorio e attivazione di una struttura assessoriale dedicata all’Agricoltura, imprescindibile per dare riscontro in maniera tempestiva alle istanze del mondo agricolo. Ma anche un piano per la lotta alla fauna selvatica e la nascita di un gruppo di lavoro per monitorare le criticità climatiche con un piano emergenziale strutturato e pronto all’intervento in caso di necessità.

Sino agli interventi sui terreni abbandonati e alla strutturazione e potenziamento dell’impianto di depurazione per garantire con parametri ben delineati, l’utilizzo delle acque a scopi irrigui. Non ultima, la realizzazione di un impianto di compostaggio della poseidonia, al fine di poter fornire linee di concimi naturali studiati per le necessità delle attività agricole del territorio. Sono alcuni dei 10 punti che Coldiretti Nord Sardegna ha messo sul tavolo dei candidati alla carica di prossimo primo cittadino, incontrati oggi ad Alghero.

Incontro

L’incontro è stato organizzato con l’associazione agricola guidata dal presidente Antonello Fois e il direttore Ermanno Mazzetti, sulla stessa linea di quanto sta avvenendo con i candidati alle elezioni comunali di Sassari, per gettare le basi su una programmazione delle politiche comunali pensate per agricoltura e l’allevamento nel territorio del Comune di Alghero, con i possibili interventi connessi ai comparti vicini al sistema agricolo e zootecnico dell’area vasta di uno dei Comuni più importanti del Nord Sardegna e che vedono insistere in tutta l’area vasta importanti realtà legate alla produzione agricola e agroalimentare per tutto il nord dell’Isola.

Un incontro utile a concertare con i futuri sindaci le azioni attese dal tessuto agro-pastorale del territorio in tutti gli ambiti che possono avere delle connessioni con il mondo agricolo locale e dell’agroalimentare cittadino. Anche Alghero, infatti, ospita l’importante mercato di Campagna Amica di Coldiretti che da tanto tempo permette alle aziende di trovare un’importante sbocco di vendita e ai consumatori di avere sotto casa un punto di riferimento per l’acquisto consapevole di prodotti a km 0 e di qualità.

Coldiretti

“Normalmente ci si aspetta che le politiche legate all’agricoltura, allevamento e all’agroalimentare siano in capo alla Comunità europea, allo Stato e alla Regione, ma il ruolo e il contributo dei Comuni nel sostegno alle nostre aziende in ambito prettamente locale è di fondamentale importanza – ricorda il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois – ecco perché riteniamo fondamentale conoscere dai candidati sindaci le loro idee riguardo allo sviluppo territoriale e della città a sottoporgli le necessità e le aspettative delle aziende.

Non dimentichiamo l’importanza che riveste il settore anche per una città come Alghero nonostante la sua vocazione turistica. Le politiche di sviluppo locale devono permettere spazi importanti per il nostro tessuto primario che porta grandi vantaggi economici anche alla città”.

Anche per il direttore Mazzetti “il prossimo sindaco di Alghero non potrà dimenticare che le politiche che verranno fatte calare sulla città devono tener conto delle attività produttive agricole che la nostra comunità esprime con grande eccellenza – sottolinea – ricordiamo quanto le nostre aziende portano in città e questo è evidente nei tanti eventi che come Coldiretti organizziamo anche ad Alghero, sia all’interno del nostro mercato Campagna Amica che in altre importanti occasioni – aggiunge – non ultimo, a fine mese, l’appuntamento al Rally Italia-Sardegna (in programma dal 30 maggio al 2 giugno) che vedrà protagonisti i nostri produttori nel Villaggio Coldiretti-Campagna amica, ancora una volta pronto ad animare uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’isola”.