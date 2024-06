A Villanova Monteleone un Convegno su Carlo Mosca: i suoi insegnamenti e la sua opera

A Villanova Monteleone un Convegno su Carlo Mosca: i suoi insegnamenti e la sua opera, Il 21 giugno 2024 alle ore 19,00 si terrà l’iniziativa dal titolo “Carlo Mosca: i suoi insegnamenti e la sua opera” prendendo lo spunto dai molti contributi del libro “Pro bono communi. Scritti in onore di Carlo Mosca” a cura di Marco Valentini e di Guido Melis. Il prefetto e Consigliere di Stato era cittadino onorario di Villanova.

L’Associazione Culturale “Interrios” di Villanova Monteleone nelle iniziative per i 35 anni della sua nascita, nell’ambito del Festival “La Cultura oltre i confini” e la famiglia Mosca-Angius, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, ha voluto ricordare, ancora una volta, la figura del Prefetto Carlo Mosca, con un Convegno “Carlo Mosca: i suoi insegnamenti e la sua opera”. Saranno presenti, oltre al figlio Davide Mosca, il Consigliere di Stato Marco Valentini, il professore emerito presso l’Università La Sapienza di Roma Guido Melis e il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Giovanni Aliquò.

Ufficiale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prefetto, magistrato, professore universitario e studioso di materie giuridiche. Una vita spesa al servizio dell’Italia e dei cittadini ricoprendo i più alti incarichi nelle Istituzioni. Il Prefetto Mosca ha avuto un legame particolare con Villanova Monteleone perché aveva dato i natali ai suoi cari. In particolare alla moglie Francesca, prematuramente scomparsa. Paese che ha sempre amato e frequentato assiduamente e volentieri tutte le volte che i numerosi impegni nella capitale glielo permettevano, paese che ha sempre valorizzato e per il quale si è impegnato in varie forme. Nel 2005 ha voluto, insieme a suo figlio Davide, istituire la Borsa di Studio intitolata alla moglie Francesca Angius e alla figlia Fernandina Mosca riservate ai giovani con Diploma di Maturità di Scuola secondaria superiore. Proprio per il suo attaccamento e per l’impegno che ha sempre dimostrato nei confronti di Villanova, l’Amministrazione Comunale, presieduta dal Sindaco Bastianino Monti, il 3 novembre del 2008 gli ha voluto conferire la cittadinanza onoraria. Ora nelle manifestazioni della ricorrenza del 35 anni della nascita dell’Associazione Culturale Interrios con questo Convegno lo si vuole ricordare attraverso le testimonianze che sono state raccolte nel volume “Pro bono communi. Scritti in onore di Carlo Mosca” a cura di Marco Valentini e di Guido Melis.

La raccolta di scritti, con la prefazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene inoltre le testimonianze dei massimi rappresentanti delle istituzioni e della politica. Per citarne alcuni, oltre ai curatori degli scritti Marco Valentini e Giudo Melis, tra gli altri: Luciano Violante, Giovanni Aliquò, Giuliano Amato, Franco Gabrielli, Luciana Lamorgese, Bruno Frattasi e Marco Lipari.

I numerosi contributi hanno ad oggetto i principali temi che hanno caratterizzato la carriera e lo studio di Carlo Mosca e che costituiscono il cuore delle competenze professionali e delle funzioni prefettizie, quali la cultura istituzionale, il coordinamento e la sintesi dei diversi interessi in gioco sul territorio, la tutela della sicurezza, l’etica pubblica e la coesione sociale, con un richiamo costante alle norme e all’impianto della Costituzione repubblicana sotto il profilo della garanzia dei diritti e dei valori democratici.

Tutte le testimonianze, che afferiscono ai principali filoni d’interesse del Suo percorso professionale e intellettuale, sono originali e mai pubblicate. Gli “scritti in onore” rappresentano il segno di una significativa mobilitazione affettiva, testimonianza di gratitudine e riconoscenza per un uomo che ha lasciato una traccia indelebile in diverse generazioni di persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo o anche solamente di accostarsi al Suo pensiero.

La manifestazione si terrà il 21 giugno 2024 alle ore 19.00 nella Sala Riunioni dell’Associazione Misericordia in piazza Delogu-Ibba, 7 a Villanova Monteleone.

Il programma prevede i seguenti interventi:

I saluti del Presidente dell’Associazione Culturale Leonardo Meloni, del Sindaco Quirico Meloni e del Prefetto di Sassari Dott.ssa Grazia La Fauci. Seguirà l’Introduzione di Bastianino Monti e gli interventi del Dott. Davide Mosca, del Dott. Marco Valentini Consigliere di Stato, del Prof. Guido Melis Professore emerito Università La Sapienza di Roma, del Dott. Giovanni Aliquò Dirigente Superiore della Polizia di Stato.