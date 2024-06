Salute. Arriva l’estate, con Dermaclinique si può dimagrire in poco tempo

Milano, 17 giugno 2024 – È arrivata l’estate e cresce la preoccupazione per la linea soprattutto per chi, nel corso dell’inverno, ha subito un aumento di peso, che compromette l’aspetto estetico, motivo di sconforto specialmente per le donne.

Sentirsi bene con se stessi fa stare bene ed aumenta la capacità di relazionarsi.

Benessere fisico e benessere psicologico sono spesso interdipendenti. Tuttavia, non è mai troppo tardi per tornare in forma e perdere, in poco tempo, i chili in eccesso.

Con il “Metodo Snellendo” di Dermaclinique, Società leader nel settore della Medicina Estetica, è possibile perdere peso in poco tempo e con consapevolezza, come vuole il Dottor Stefano Lenzi, suo ideatore, nonché Amministratore Delegato della Società. Dermaclinique è specializzata nel dimagrimento localizzato, non invasivo e non chirurgico, che risulta essere l’unico sistema certificato da risultati straordinari nel Settore estetico, attraverso sistemi scientifici e tecniche formative.

Non vi è dubbio che occorra dimagrire, ma occorre farlo con consapevolezza.

Il Metodo Snellendo che troverete nei migliori centri estetici d’Italia consente, grazie al supporto di coach abilitati e dotati di esperienza, i quali seguiranno con attenzione i pazienti, di indicare sia la corretta alimentazione necessaria per intraprendere il percorso di dimagrimento, sia l’uso dei macchinari di Dermaclinique, capaci di intervenire direttamente nelle zone in cui sono presenti gli inestetismi.

Si tratta di un percorso di dimagrimento che, anche in breve tempo, potrà offrire risultati tangibili. Grazie alla consulenza del Dottor Stefano Lenzi o dei suoi collaboratori ed attraverso i numerosi migliori centri situati in Italia ed all’estero si potrà programmare come iniziare l’approccio al Metodo Snellendo, prefissando i risultati da ottenere.

Diffondere la cultura della salute con professionalità ed esperienza è il leit motiv di Dermaclinique, che pone al centro il benessere di ogni persona.