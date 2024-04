Too Good To Go sarà presente per la prima volta all’appuntamento di riferimento per il mondo della pizza per sensibilizzare gli addetti ai lavori sull’importanza della riduzione degli sprechi e illustrare le soluzioni per trasformare un’eccedenza alimentare in un pasto salvato, generando un impatto positivo per il pianeta.



Il mondo della pizza è uno dei segmenti più rilevanti e attivi sulla piattaforma di Too Good To Go nel contrasto allo spreco alimentare.



Oltre 1.000 i partner del settore tra cui diversi nomi noti del panorama italiano della pizza come Alice Pizza, Antica Pizzeria Di Matteo, Bonci Pizzarium, Enrico Porzio, Fratelli La Bufala, Rom’antica – La Pizza alla romana, Rossopomodoro, Trieste Pizza.

Too Good To Go protagonista al campionato mondiale della pizza 2024

Too Good To Go protagonista al campionato mondiale della pizza 2024

Milano, 8 aprile 2024 – Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale e il più grande marketplace mondiale per le eccedenze alimentari, sarà protagonista al Campionato Mondiale della Pizza, la più importante manifestazione dedicata ai professionisti e organizzata a Parma dal 9 all’11 aprile presso il Palaverdi, collocato all’interno del Polo Fieristico di Parma, giunta quest’anno alla sua XXXI edizione.

Too Good To Go, che ha da poche settimane celebrato il suo quinto anniversario di attività in Italia, con all’attivo le collaborazioni con oltre 26.000 partner, parteciperà per la prima volta all’appuntamento per sensibilizzare sull’importanza della riduzione degli sprechi alimentari e illustrare agli addetti ai lavori del settore, le soluzioni a disposizione per trasformare una possibile eccedenza alimentare in un pasto salvato.

Strumenti semplici e di facile utilizzo, in grado di rappresentare una soluzione win-win-win per i partner, gli utenti ed il pianeta. Da 2019 ad oggi, infatti, grazie alle soluzioni di Too Good To Go sono stati salvati oltre 19 milioni di pasti, evitando così l’emissione nell’atmosfera di oltre 51.300.000 di Kg di CO2e.

In qualità di partner della manifestazione, Too Good To Go sarà presente con uno spazio dedicato e parteciperà al Pizza World Forum, l’appuntamento dedicato all’approfondimento, con seminari e incontri durante i tre giorni di competizione, che quest’anno avrà come filo conduttore le parole chiave Accoglienza, Etica, Inclusione e avrà la finalità di costruire, attraverso il contributo di esperti del settore e del mondo food, un “Manifesto della pizzeria relazionale”.

Il settore pizza e il contrasto allo spreco alimentare

Il mondo della pizza rappresenta uno dei segmenti più rilevanti e attivi sulla piattaforma di Too Good To Go nel contrasto allo spreco alimentare. Ad oggi sono oltre 1.000 i partner del settore che hanno attivato la collaborazione, riconoscendo in Too Good To Go uno strumento efficace per ridurre gli sprechi, tra cui diversi nomi noti del panorama italiano della pizza come ad esempio Alice Pizza, Antica Pizzeria Di Matteo, Bonci Pizzarium, Enrico Porzio, Fratelli La Bufala, Rom’antica – La Pizza alla romana, Rossopomodoro, Trieste Pizza.

Per conoscere Too Good To Go e le soluzioni a disposizione per combattere lo spreco durante il Campionato Mondiale della Pizza: Fiere di Parma | Palaverdi – Desk n.3

A proposito di Too Good To Go

Too Good To Go è un’azienda certificata B Corp a impatto sociale che aiuta 150.000 partner commerciali attivi a liberare valore dalle eccedenze alimentari e a ridurre gli sprechi alimentari. Too Good To Go gestisce il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari, attivo in 17 Paesi in Europa e Nord America. L’azienda collabora con alcuni dei più importanti operatori del settore, tra cui Carrefour, ALDI, Unilever, Starbucks, SPAR, Costa Coffee, PAUL Group e Biedronka, nei settori Grocery Retail, Bakery Cafe, Fast Casual, QSR e aziende alimentari.

Per maggiori informazioni consultare www.toogoodtogo.it