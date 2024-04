Teatro Alkestis, infoalkestis n. 18 – stagione 2023/24

Cinema d’essai: IL TEOREMA DI MARGHERITA di Anna Novion

Teatro: INTERPRETARE LO SPETTATORE indagine per un teatro partecipato

Laboratori: RESPIRO VOCE CORPO a cura di Patrizia D’Orsi Compagnia Ginepro Nannelli di Roma

IL TEOREMA DI MARGHERITA di Anna Novion

da mercoledì 24 a domenica 28 aprile

mercoledì 24 – ore 21.00 *lingua originale*

giovedì 25 – ore 21.00

venerdì 26 – ore 18.30/21.00

sabato 27 – ore 18.30/21.00

domenica 28 – ore 16.00/18.30/21.00

Il teorema di Margherita, Anna Novion: «Vi mostro la bellezza dietro i numeri e le ambizioni di una donna».

INTERPRETARE LO SPETTATORE

indagine per un teatro partecipato

24 aprile

7, 8, 21, 22 maggio

dalle 19.00 alle 20.30

Teatro Alkestis

Mercoledì 24 aprile vi aspettiamo per il secondo appuntamento del mini ciclo di sei incontri dell’indagine che si svolgerà tra aprile e maggio, aperto gratuitamente a chiunque voglia aiutarci ad interpretare i bisogni e le aspettative dello spettatore del nostro tempo.

RESPIRO VOCE CORPO

laboratorio teatrale

a cura di Patrizia D’Orsi – Compagnia Ginepro Nannelli di Roma

venerdì 26 aprile dalle 15.00 alle 18.00

sabato 27aprile dalle 9.00 alle 18.00

domenica 28 aprile dalle 9.00 alle 15.00

Teatro Alkestis

Ultimi posti disponibili per RESPIRO VOCE CORPO. Il laboratorio vuole approfondire le emozioni legate al controllo dello sguardo, della coscienza dello spazio, della postura e dell’ascolto dell’altro. Uno scambio tra quello che ha maturato il partecipante nel suo percorso di vita e quello che ha maturato l’attrice nei suoi anni di teatro. Lo studio di un breve testo teatrale farà da supporto al percorso del lavoro.

Il Teatro Laboratorio Alkestis

Il Teatro Laboratorio Alkestis Centro di Ricerca e Sperimentazione Soc. Coop. dal 1983 opera a Cagliari nel campo della sperimentazione teatrale, pur nascendo come compagnia nel 1973 e rappresentando, di fatto, una delle più antiche realtà teatrali della Sardegna.

I settori di intervento della cooperativa vanno dalla produzione e distribuzione di propri spettacoli, alla programmazione di percorsi teorico-pratici per la formazione degli attori e del pubblico, all’educazione teatrale nelle scuole, all’organizzazione di spettacoli e rassegne di teatro, cinema e musica, attività che hanno contribuito in modo determinante a caratterizzare l’offerta culturale a Cagliari e in Sardegna.

La produzione di numerosi lavori teatrali originali, espressione della cultura propria della Compagnia, è basata tanto sullo studio e l’approfondimento di diverse tecniche teatrali e parateatrali, quanto sulla ricerca delle connessioni fra queste ed altre forme di espressione artistica e culturale.

Le attività della cooperativa, grazie all’ibridazione tra i diversi generi di spettacolo, sono rivolte a un ampio target di pubblico.

