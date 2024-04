Prosegue l’attività corsuale a Sassari e Arzachena di Camera di Commercio e Promocamera

L’ente camerale sassarese e Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio, confermano l’impegno per il miglioramento delle competenze manageriali compatibili con le esigenze delle imprese -soprattutto di micro, piccola e media dimensione che caratterizzano il tessuto imprenditoriale locale- per fornire alle imprese del nord Sardegna tutte le necessarie competenze, sia quelle di base che quelle più avanzate ad alto valore aggiunto. Per chi fa impresa e chi ha intenzione di iniziare a farla.

Entrano così nel vivo una serie di azioni formative dedicate ad una più profonda conoscenza del mercato, delle sue dinamiche legate anche al funzionamento interno all’azienda.

Una è quella legata al corso di “Digital Marketing” che si svolgerà a Sassari e Arzachena –in virtù del protocollo di intesa siglato tra l’Azienda Speciale camerale Promocamera e il Comune di Arzachena- che si rivolge a tutti gli operatori locali che vogliono imparare a muoversi sui social.

Oggi l’88% del commercio Business to Clients (B2C) è influenzato dal web e dai social network rendendo, pertanto, di fondamentale importanza per un’azienda saper gestire i social aziendali, applicare una strategia digitale e realizzare campagne sponsorizzate efficaci per acquisire nuovi clienti.

L’obiettivo del percorso formativo è quello di fornire adeguate competenze che consentano ai partecipanti di approfondire le diverse modalità con cui l’azienda può integrare le attività di marketing e comunicazione tradizionali con quelle online, creare degli obiettivi, conoscere il potenziale del mercato social e saperlo sfruttare per ottenere più clienti o brand reputation.

Il corso

Il corso, la cui scadenza per le iscrizioni è fissata per il 3 maggio, avrà un taglio teorico-pratico, con spazi per l’assistenza personalizzata da parte del corpo docente: i partecipanti avranno la possibilità di acquisire le moderne tecniche di promozione sul web e sui social, cimentandosi con la creazione di contenuti di qualità da applicare concretamente sul proprio web e canali social e ottenere subito dei risultati.

La Camera di Commercio di Sassari, organizza un altro percorso formativo sempre a Sassari e Arzachena. Quello di Assistenza Tecnica alla Creazione e Crescita d’Impresa – scadenza per le iscrizioni il 10 maggio– con l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche per la gestione economico-finanziaria, la creazione del business plan, il reperimento delle fonti di finanziamento, e per fornire strategie e strumenti per affrontare con successo il mercato.

Per l’impresa, la fase di avvio è tra le più delicate e richiede una forte attenzione soprattutto nella definizione del business plan e nel reperimento di risorse finanziarie; aspetti, questi, che nell’attuale fase congiunturale e, soprattutto nel caso degli aspiranti imprenditori/imprenditrici, possono costituire un notevole ostacolo alla nascita di una nuova impresa, per via dei fattori di adattamento culturale, di conoscenza delle regole del gioco e di relazione con i potenziali finanziatori.

L’avvio di una nuova attività imprenditoriale può rappresentare un’ottima opportunità di lavoro, oltre che contribuire all’autorealizzazione personale e alla crescita economica del territorio.

Domande di partecipazione e informazioni su: www.ss.camcom.it e www.promocamera.it