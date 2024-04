Suicidi in carcere, SDR: “La Sardegna non fa eccezione rispetto alle altre carceri italiane, anche qui le condizioni detentive rivelano un sistema penitenziario dove vige l’incostituzionalità. Basti pensare che a fronte di 1.092 detenuti (tra Cagliari-Uta e Sassari-Bancali) si sono registrati nell’arco di un mese due suicidi. Un dato impressionante per una regione che conta complessivamente 2.135 ristretti”. Lo sostiene Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV” che stamattina, con alcune socie, ha partecipato al Flash Mob e al dibattito “Non c’è più tempo”, organizzato dalla Camera Penale di Cagliari, su richiesta dei Garanti territoriali e di SDR.

Suicidi in carcere, SDR: anche in Sardegna vige incostituzionalità detentiva