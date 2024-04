Sorso, Bartolazzi “Hospice e Rsa fondamentali per potenziare l’assistenza sociosanitaria”

Il neo assessore regionale alla sanità esprime piena soddisfazione all’indomani della presentazione del primo Hospice del Nord ovest della Sardegna e della prima Rsa della Asl n. 1

In seguito all’inaugurazione tenutasi lo scorso 18 marzo, nella giornata di ieri l’Azienda socio-sanitaria locale di Sassari ha presentato il primo Hospice del nord ovest della Sardegna e la prima Rsa della Asl n. 1 . Il neo assessore– medico oncologo e patologo presso l’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea di Roma, già sottosegretario alla Salute nel Governo Conte 1 – non avendo potuto presenziare all’evento a causa di impegni istituzionali improrogabili, ha oggi scritto al direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, assicurando che

L’Assessorato ha inoltre espresso attraverso una nota il pieno apprezzamento “per l’avvio di un importante struttura sociosanitaria in linea con le priorità regionali di potenziamento dell’assistenza territoriale. Un intervento importante per la provincia di Sassari e per l’intero territorio del Nord Ovest della Sardegna.

Ritengo abbiate raggiunto un obiettivo sinergico rilevante perché la dotazione di 54 posti letto di Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) e 6 posti letto di Hospice, consentiranno di potenziare l’assistenza sociosanitaria. Nel contempo ne trarrà beneficio anche l’appropriatezza dell’assistenza ospedaliera”.

Potrebbe interessarti anche: Radiologia, OMCEOSS: “vietata l’esposizione non giustificata”

Per rimanere aggiornato su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui