Sagra degli Agrumi di Muravera, l’invito del Comune: “Abbellite i vostri balconi”

Sagra degli Agrumi di Muravera

si prepara a festeggiare la, un evento molto atteso che quest’anno si terrà dal 26 al 28 aprile. In occasione di questa festa speciale, l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, ha lanciato un invito a tutti i cittadini di Muravera, in particolare agli abitanti di via Roma e del centro storico, a decorare i loro balconi e le loro case con fiori e tappeti.

L’obiettivo di questo invito è quello di rendere il paese ancora più bello e accogliente in vista di questo importante evento, che attira visitatori da tutta la Sardegna e che, di fatto, segna l’inizio della stagione turistica. “L’idea è quella di creare un’atmosfera festosa e gioiosa che possa accogliere al meglio i visitatori”, ha commentato il primo cittadino, Salvatore Piu.

La Sagra degli Agrumi, del resto, rappresenta un’opportunità per mostrare il meglio di Muravera. “Decorare i balconi con fiori e tappeti non solo renderà il paese più attraente visivamente – ha detto l’assessore comunale al Turismo, Matteo Plaisant – ma contribuirà anche a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente che accompagnerà i visitatori lungo le strade del centro storico e, naturalmente, lungo la via Roma che ospiterà la tradizionale sfilata”.

Un invito che i muraveresi, da sempre ospitali e attenti all’immagine del paese, non si lasceranno sfuggire.