Prevenire il consumo di droghe per proteggere le nuove generazioni con la Verità sulla Droga,Le iniziative dei volontari di Mondo Libero dalla Droga mirano a salvaguardare il futuro dei giovani e la sopravvivenza della società stessa.

Proseguiranno a Cagliari, Olbia, Nuoro e Samassi, nei giorni tra lunedì 8 e mercoledì 10 aprile, le iniziative di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, mirate a divulgare informazioni corrette sugli effetti a livello fisico e mentale delle droghe.

Una informazione, quella divulgata dai volontari, libera da posizioni ideologiche o pregiudizi; basata sui fatti veri narrati direttamente da chi quella esperienza l’ha vissuta sulla propria pelle; una informazione semplice e chiara, che parli lo stesso linguaggio dei giovani, che raggiunga gli adulti, i genitori e gli educatori, con la convinzione che sarà la conoscenza della verità a far crescere nella società quel senso di consapevolezza e responsabilità necessari per vincere la guerra contro la droga.

Nell’acceso dibattito pubblico che si sta sviluppando sui media riguardo alla liberalizzazione o legalizzazione delle droghe cosiddette “leggere”, si parla tanto della necessità di garantire la “libertà” di poter fare della propria vita ciò che si desidera. Diritto assolutamente legittimo. Ma siamo certi che permettere ad un giovane di usare sostanze stupefacenti alterando così le sue capacità mentali e fisiche e mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri, sia la cosa più giusta da fare? Lo Stato ha il dovere di garantire la libertà individuale ma, contemporaneamente, deve tutelare la salute e l’incolumità di tutti i cittadini e, per raggiungere questi obiettivi, talvolta è necessario attuare delle restrizioni per il bene della comunità.

“Le droghe sono l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard mettendo in evidenza anche che: “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”.

Se vogliamo salvaguardare il futuro della società è necessario lavorare in sinergia contro chi, in nome del dio denaro, ha deciso di negare un futuro ai nostri giovani.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com