Pace Terra Dignità: raccolta firme ad Alghero

Prosegue la raccolta firme (che ha superato le 60mila firme in tutta Italia) per la presentazione alle prossime elezioni europee della Lista Pace Terra Dignità.

Promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle, il progetto di portare la parola Pace nella scena politica italiana ed europea, ha visto l’appoggio di diversi singoli, organizzazioni e partiti tra i quali Rifondazione Comunista.

Una leggina approvata qualche settimana fa impone la raccolta di firme (prima 300 mila poi ridotte a 150 Mila per l’intervento del Presidente della Repubblica) di cittadine e cittadini a sostegno di ogni lista che non ha rappresentanti nel Parlamento italiano. Questa ha modificato quanto previsto precedentemente ovvero la possibilità di presentare la lista a formazioni che aderivano a gruppi rappresentati a livello europeo (Rifondazione Comunista, pur non avendo suoi parlamentari, aderisce comunque alla Sinistra Europea di cui è socio fondatore).

Il prossimo banchetto sarà ad Alghero in Largo San Francesco martedì 23 aprile dalle ore 18 alle ore 20.