Nuovi eventi legati alla Mostra di Leo Ortolani al Lazzaretto di Cagliari

Continua il successo della mostra organizzata dall’Accademia d’arte di Cagliari e dalla Cooperativa Sant’Elia 2003 con il patrocinio del Comune di Cagliari: “I grandi maestri del fumetto italiano: Leo Ortolani“, che resterà visitabile nella Sala Archi del Lazzaretto, con le sue 60 opere esposte, sino al 28 di aprile.

Continuano anche gli eventi collaterali che renderanno ancora più preziosa e unica l’esperienza per i visitatori della mostra:

Sabato 13 aprile dalle ore 17 saranno presenti, per omaggiare Leo Ortolani, alcuni professionisti di assoluto livello che realizzeranno delle opere all’interno degli spazi espositivi della Sala archi, in un live painting da non perdere al Lazzaretto di Cagliari.

Le opere di Ermenegildo Atzori, Guido Masala, Mario Atzori e Jean Claudio Vinci, verranno poi donate per una vendita di beneficenza il cui ricavato andrà all‘Associazione “Il Sorriso di Piè” a partire da sabato 20 aprile 2024, quando verrà inaugurata la sezione “Only Rat-Man fans“.

Nello stesso giorno sarà realizzato un reading dei fumetti di Leo Ortolani a cura degli studenti di scrittura dell’Accademia d’arte di Cagliari.

I possessori del biglietto acquistato prima potranno entrare alla mostra gratuitamente dal 20 aprile.

L’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione curata dall’ATI Cooperativa Sant’Elia 2003 – Accademia d’Arte di Cagliari – Cooperativa sociale La Carovana – Cooperativa sociale Terra Mia, gestore del Lazzaretto.

Il bookshop è curato dalla fumetteria “Altrove Shop” di Cagliari.

Fondamentale per la realizzazione dell’evento è stato inoltre poter contare su Giocomix come partner, che sostiene la mostra attraverso eventi, pubblicità e spazio apposito riservato.