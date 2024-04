Matteucci (UGL): “Attendiamo riassetto Pronto Soccorso di Teramo”

Sanità Abruzzo, Matteucci (UGL): “Attendiamo il riassetto del Pronto Soccorso di Teramo per garantire assistenza continua e di qualità”

“Il nostro modo di fare sindacato si fonda sulla partecipazione e sul confronto. Per questo non esitiamo a formulare il massimo apprezzamento per l’impegno profuso dal coordinatore del 118, dal direttore della UOC, dalla direzione strategica e dall’intero personale perché la qualità dell’assistenza e del servizio di emergenza-urgenza del territorio di Teramo” dichiara il segretario provinciale della UGL Salute Stefano Matteucci.

“Tutto questo nonostante l’evidente affanno creato dalla carenza di medici e di operatori sanitari. Siamo in attesa di vedere compiuto l’annunciato riassetto del Pronto Soccorso hub di Teramo e della relativa UOC, per dare forza alla medicina del territorio come più volte ribadito anche a livello nazionale dal nostro segretario Gianluca Giuliano, utile ad alleggerire la pressione sui professionisti in servizio e garantire agli utenti un’assistenza continua e di qualità” conclude il sindacalista.