La Grande Festa Di Primavera A Tortolì, Torna Il 1 Maggio Alla Cooperativa – Lagune Aperte 2024

TORTOLì, 1 Maggio 2024: Una Festa Senza Paragoni arrivata all sua quinta edizione: “Lagune Aperte 2024” alla Cooperativa Pescatori Tortolì.

La Cooperativa Pescatori Tortolì è felice di annunciare l’imminente quinta edizione di “Lagune Aperte 2024” presso la sua sede a Tortolì. Il 1 Maggio 2024 sarà una celebrazione della cultura e delle tradizioni locali, con un focus speciale su musica, gastronomia e artigianato.

La Cooperativa di pescatori, composta da 40 soci, è da sempre attenta alla sensibilizzazione ed educazione ambientale. Consapevole del fatto che negli ultimi 10 anni è stata prodotta più plastica che in tutto il XX secolo, ha invitato tutti gli espositori ad adottare pratiche ecologiche azzerando la plastica. Il motto della manifestazione di quest’anno è “plastica zero, salviamo i nostri mari”.

Proprio per questo motivo, oltre a incentivare un evento plastic free sensibilizzando gli standisti, ha lanciato l’iniziativa “my green glass” anche sugli ospiti per ridurre i consumi e gli sprechi.

Il green glass, verde colore dell’ecologia, prevede che tutti coloro i quali si porteranno il bicchiere da casa riceveranno un simpatico gadget eco friendly. Basterà recarsi al desk aperitivi portando con se il proprio calice.

La Grande Festa Di Primavera A Tortolì

Altro punto a favore dell’evento, ormai una garanzia in zona, è la collaborazione con l’Associazione Artisti Ogliastra per garantire un’esperienza musicale indimenticabile. È pronto un repertorio ricco e variegato che spazia dalla classica all’hard rock, passando per generi anche inusuali.

Il successo della precedente edizione fa da traino alle aspettative degli organizzatori che stimano dei numeri ancora maggiori.

Lagune Aperte 2023 ha visto un afflusso di persone talmente elevato da presupporre che “le novità di questa nuova edizione 2024 saranno incentivo sensibile per un ulteriore incremento di presenze” dice Luca Cacciatori Presidente della cooperativa.

L’offerta non si limiterà a specialità gastronomiche di mare e di terra, come pesce grigliato, pasta alle vongole da passeggio, ostriche, fritto, panini con carne, purpuzza, ma anche piadine, maialetto, arrosticini, moltissime birre artigianali ogliastrine, vini locali, dolci tipici e un angolo dedicato Aperol / Campari per gli amanti dell’apertivo.

Le novità continuano con le proposte degli artigiani ed hobbisti che ci faranno vedere le loro creazioni tessili, in legno, tessuti sardi, cucito creativo, piante tropicali.

Ma anche gioielli in argilla, ceramiche, cesti in canna, prodotti in sughero, coltelli fatti a mano, manufatti in cuoio, cosmetici naturali, grani antichi, e la pesca di beneficenza dell’associaizone AUSER.

Non ultimi per importanza, anche formaggi e salumi, giochi tradizionali in legno, sculture in marmo, pietra e uncinetti artistici.

Una vera occasione da non lasciarsi sfuggire è la possibilità di partecipare ai percorsi didattici navigando nella laguna stessa grazie al battello attrezzato della Cooperativa. Un’occasione magnifica per ammirare la flora e la fauna locale oltre agli impianti di allevamento delle famose Ostriche ogliastrine, le “Fabrizie”.

Oltre alla visita dello stagno con il battello, ci saranno anche due visite guidate a piedi alle 10:30 e alle 11:15 per scoprire da terra la vita di questa importantissima zona umida.

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, sarà presente il trenino per portare le persone dai parcheggi più distanti fino al cancello. Infatti non sarebbe la prima volta che si vedono 2 km di auto posteggiate per partecipare agli eventi della Cooperativa di Tortolì.

“Il trenino – dice Luca Cacciatori – vuole essere anche un gesto inclusivo per permettere a tutti, anche chi ha difficoltà deambulatorie, di poter partecipare, divertirsi e passare una splendida giornata all’aria aperta con buon cibo, buona compagnia e buona musica”.

“Sarà una splendida giornata di festa – Donatella Contu Vicepresidente della Cooperativa – con un occhio di rigurado verso il nostro pianeta e il nostro mare. L’iniziativa “my green glass” è un modo per promuovere la coscienza civica e ambientale, facendo partecipare in modo attivo tutti i nostri amati ospiti. Non possiamo più far finta di niente, il nostro mare ha bisogno di noi anche quando facciamo festa, dobbiamo tutelarlo e rispettarlo, divertendoci”.

Gilberto Ligas, Presidente dell’Assocaizone Artisti Ogliastra, dice “Per noi è un piacere e un onore collaborare alla riuscita di un evento come questo. Negli ultimi anni, grazie alla sinergia che si è creata con la Cooeprativa Pescatori di Tortolì abbiamo fatto esibire più di un centinaio di artisti sul loro palco, contribuendo attivamente a rendere questa Festa del 1 Maggio un sucecsso anche dal punto di vista musicale. Lo scopo della nostra associazione è la promozione dell’arte e della musica per un nuovo Rinascimento Ogliastrino. In Luca e Donatella abbiamo trovato due ottimi partner”.

Appuntamento 1 Maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 presso la Cooperativa Pescatori Tortolì per trascorrere una giornata fra mare e laguna, avvolti nel caldo abbraccio del divertimento e dell’amicizia. Buon cibo di mare e di terra, musica live, artigianato locale e ottime birre artigianali e vini ogliastrini.