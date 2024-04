“La Biblioteca che Accoglie 2”

“La Biblioteca che Accoglie 2″, finanziato dalla Fondazione di Sardegna – bandi annuali 2022 – 2023”. Si e’ conclusa in queste settimane la prima fase del progetto “La Biblioteca che Accoglie 2”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e realizzato dalla Cooperativa Edupè, i cui beneficiari sono i pazienti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl di Sassari.

Il progetto ha dato continuità all’iniziativa avviata nel 2016 dall’Associazione Colibri, partner in questa seconda fase. Nel 2016 è stata creata, presso gli spazi del Dipartimento di Salute Mentale in via Amendola a Sassari, una piccola biblioteca, poi trasferita all’interno della Villa i Giardini in viale Mancini. Il progetto, che ha avuto un rallentamento a causa della pandemia, vede ora le sue battute finali

Grazie all’attuale progetto, realizzato dalla Cooperativa EduPè, oltre ad un corso di formazione sui temi della catalogazione, è stato possibile avviare una serie di percorsi di socializzazione al lavoro a Sassari, presso la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca Popolare dello Sport e la Biblioteca “Centro di documentazione LGBTQ+ Marilena Sini del Movimento Omosessuale Sardo”.

Sono stati 4 i percorsi attivati, da ottobre 2023 a marzo 2024, durante i quali i pazienti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl di Sassari hanno potuto vivere e collaborare, affiancati dai tutor, la vita all’interno delle biblioteche.

Le competenze apprese sono state poi utilizzate nella biblioteca allestita all’interno della Villa I Giardini, spazio messo a disposizione dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl di Sassari, che ora si vorrebbero aprire anche alla città.

L’esperienza lavorativa ha permesso ai destinatari di acquisire nuove abilità e competenze pratiche, ma anche relazionali.

Ringraziamo le biblioteche che hanno accolto i destinatari e i tutor, Davide Giovanni Deiana e Carla Bianchina della Biblioteca Universitaria, Andrea Sini della Biblioteca Popolare dello Sport e Simone Sanna della Biblioteca del Movimento Omossessuale Sardo.

Nei prossimi mesi è prevista l’inaugurazione degli spazi e un convegno sulla salute mentale.