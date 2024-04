38′ Festival Delle Erbe Spontanee

38′ Festival Delle Erbe Spontanee. Le campagne in fiore della Marmilla sono pronte ad accogliere i visitatori il 20 e 21 aprile per il 38′ Festival delle erbe spontanee organizzato a Ussaramanna.

Una due giorni all’insegna dei tempi lenti, del rispetto e della sensibilità verso la biodiversità, passando per escursioni guidate, seminari, eventi culturali ed enogastronomici.

Il Festival, unico nel suo genere, è uno dei pochissimi eventi di questa categoria a livello nazionale, e coinvolge il Consorzio Sa Corona Arrubia, l’assessorato al Turismo della Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna e le due Università sarde, con il coordinamento scientifico in capo alla Società Botanica Italiana sezione Sardegna.

Il Festival analizza e rende pratiche le diverse e variegate attività del territorio legate alle erbe spontanee: un percorso pensato per tutti, dai ragazzi delle scuole ai turisti fino agli specialisti del settore, declinato in un ricchissimo calendario di eventi e attività. L’obiettivo dell’evento è infatti quello di far nascere – dalla conoscenza che si produce in queste giornate aperte alla partecipazione di un pubblico eterogeneo – una forte sensibilità verso i tempi della sostenibilità e della biodiversità.

Il programma di sabato 20 aprile prevede l’inaugurazione della Mostra delle erbe spontanee. A seguire un incontro sugli ulivi monumentali, testimoni dell’antica tradizione colturale dell’olio in Marmilla. Parleranno di ulivi secolari, patrimonio storico-culturale, ma soprattutto di produzione olivicola e olearia, Dino Zedda, Bernabé Moya, Emmanuele Farris.

Sarà poi la volta di un incontro sulle finiture artistiche con le piante a cura di Isabella Breda e di un Laboratorio del Gusto sulle mandorle, a cura di slow food. Durante la giornata sarà presentato il libro “S’órtu ‘e Làcana” di Alessandra Mura, sarà possibile degustare i vini della Cantina Lilliu e sperimentare intrecci di farina e erbe con Claudia Zedda.

La sera proseguiranno i Dialoghi di botanica nel Mandorleto Storico di Ussaramanna con Bernabè Moya, Emmanuele Farris, Dino Zedda. Si parlerà poi di bellezza, cosmesi e benessere nella tradizione sarda. A partire dalle cinque del pomeriggio nella storica Casa Zedda, la Pro Loco chiuderà la giornata con Sagra de Sa pardula. Ad accompagnare l’evento lo spettacolo musicale dei Folk&Roll.

La domenica – 21 aprile – si apre con una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee a cura di Massimiliano Deidda, i laboratori per la preparazione de is pàrdulas a Casa Accalai, la realizzazione del sapone naturale alla canapa a cura di Susi Cadeddu, degli oli aromatizzati con oleoliti alle erbe a cura di Slow Food, la preparazione del lievito madre e la degustazione sensoriale birre artigianali a cura di Barbara Setzu e Valeria Usai, l’arte di tingere con le piante a cura di Anna De Col.

Dall’ora di pranzo le vie del paese saranno allietate dall’organetto di Luigi Cordedu e le launeddas di Jonathan della Mariana.

Nel pomeriggio continuano gli appuntamenti e i laboratori. Tra questi un appuntamento sulla preparazione di unguenti naturali a cura di Massimiliano Deidda, sulle ricette domestiche per decorazioni murali a cura di Atelier TERRApia, sulla lavorazione dell’argilla e la produzione di vasi preistorici e protostorici a cura di RIPAM, la Cucina dei Colori EcoArte a cura di Massimo Lumini.

Dalle 18, al nuraghe San Pietro, aperto alle visite guidate in entrambi i giorni, lo Spettacolo musicale dei Rocksteady ensemble

In tutto il centro storico saranno presenti Punti ristoro organizzati da Pro Loco, Mind your Mind, Polisportiva, A.G. Santu Pedru e Casa Podda Marongiu.

Il programma della 38^ edizione del Festival delle Erbe Spontanee di Ussaramanna e le sue esperienze si trovano e sono prenotabili sulla pagina web: www.festivalerbe.it.

Dichiarazione Francesco Sanna, presidente consorzio turistico Sa Corona Arrubia: “Questo imperdibile appuntamento in Marmilla è una delle tante eccellenze che la contraddistinguono. Nell’essere di supporto a questa iniziativa il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia ritrova la sua dimensione di servizio per sostenere la crescita delle comunità che ne fanno parte, attraverso ciò che di più bello e affascinante queste sentono di condividere offrendo al visitatore un’esperienza, una suggestione, un impeto di meraviglia che prelude il desiderio di conoscenza e scoperta, giustificando così i nostri sforzi per affermarla come destinazione turistica autentica nel cuore della Sardegna”.

Dichiarazione Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna: “Arriviamo alla 38′ edizione di un Festival che ormai ha carattere regionale. Accogliamo ogni anno con entusiasmo le migliaia di visitatori e l’intento è quello di introdurre elementi di novità in ogni edizione, coinvolgendo attivamente chi viene a trovarci. Il turismo esperienziale, il contatto con la natura e la terra sono gli elementi che sono di sicuro successo: dobbiamo continuare su questa strada per creare economia sul territorio tutto l’anno”.

Dichiarazione di Emmanuele Farris: “La sezione Sarda della Società Botanica Italiana aderisce anche quest’anno al Festival delle Erbe Spontanee con entusiasmo e convinzione, perché ritiene che la sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini sia una dei migliori investimenti in cultura ambientale. È necessario migliorare la consapevolezza delle comunità locali sul grande patrimonio di Biodiversità di cui sono custodi, ed è altrettanto necessario promuovere la condivisione delle conoscenze, tutte cose che gli organizzatori del Festival fanno molto bene da anni, e alle quali i botanici sardi sono lieti di dare il loro contributo”