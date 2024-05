Asl Sassari: tappa delle Pink Flamingos al Civile di Alghero e al Segni di Ozieri

Sassari, 26 maggio 2024 – Un giro della Sardegna in bici, per convincere tutte le donne che nella loro vita hanno affrontato un tumore, a salire sulla due ruote per una passeggiata di benessere. È questo il progetto delle Pink Flamingos, il gruppo di donne che questa mattina è partito da Cagliari per fare il giro di tutta la Sardegna. Partenza dall’ospedale Businco per poi raggiungere il centro oncologico dell’Ospedale di San Gavino Monreale. Lunedì 27 maggio, partenza da Oristano, per raggiungere, alle ore 15.00, l’ospedale Civile di Alghero dove ad attenderle ci sarà una rappresentanza della Direzione della Asl di Sassari e della struttura Ospedaliera.

Martedì 28 maggio sarà la volta della Alghero-Sassari, con visita all’unità operativa complessa dell’ospedale Santissima Annunziata, e, alle ore 15.00, all’ospedale “Segni” di Ozieri, dove ad accoglierle ci saranno gli operatori e una rappresentanza della Direzione della Asl n. 1.