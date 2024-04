OFFICINA PASOLINI: il 29/04 arrivano per l’unica data italiana di un tour europeo BEM GIL e MORENO VELOSO, figli d’arte delle due icone della musica Gilberto Gil e Caetano Veloso

direzione artistica Tosca

Teatro Eduardo De Filippo | Viale Antonino di San Giuliano 782 – ROMA

Lunedì 29 – ore 21

ConversaConcerto

BEM GIL e MORENO VELOSO

introduce Max De Tomassi

È sempre più internazionale l‘offerta culturale di Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.

Lunedì 29 aprile arrivano a Roma, per l‘unica data italiana di un tour europeo tra Lisbona, Parigi, Barcellona, Madrid, Berlino, Londra, Bem Gil e Moreno Veloso.

Figli d’arte, Moreno è figlio di Caetano Veloso e Bem è figlio di Gilberto Gil, i due musicisti sono gli eredi di due tra i più straordinari musicisti della musica brasiliana e mondiale e hanno sempre vissuto insieme come una famiglia, circondati dalla musica.

E così, naturalmente, i lavori di Bem e Moreno si sono gradualmente incrociati e i loro partner musicali sono diventati comuni. Insieme, Moreno (voce, chitarra e pandeiro) e Bem (voce e chitarre) hanno presentato uno spettacolo a Rio de Janeiro che ha avuto un grandissimo successo e da allora è stato un susseguirsi di tour e apprezzamenti da parte di pubblico e critica.

Durante il Conversaconcerto introdotto da Max De Tomassi racconteranno le loro traiettorie personali, l’amicizia e soprattutto la musica.

Moreno Veloso ha pubblicato il suo primo album “Máquina de Escrever Música” nel 2000 con il gruppo +2 e da allora è diventato un artista attivo nella scena musicale. Insieme a collaboratori come Domenico Lancellotti, Kassin e Pedro Sá, le sue produzioni hanno influenzato e formato una generazione di musicisti e artisti, tra cui Bem.

Bem Gil, dopo il suo lavoro con il gruppo TONO e i suoi partner Rafael Rocha, Bruno Di Lullo e Ana Cláudia Lomelino (mãeana), si è affermato come una forza versatile sulla scena musicale, non solo come produttore di dischi e spettacoli dal vivo, ma anche come compositore.

I loro percorsi musicali nel tempo si sono incrociati sempre di più, fino a portarli a un’esperienza creativa condivisa.

Insieme, hanno fatto un tour in Brasile nel 2017 con lo show REFAVELA40, hanno prodotto album influenti – Gilbertos Sambas” e “Gilberto Sambas Live”, entrambi del 2014 – e nel 2015 sono stati responsabili della produzione musicale del concerto dal vivo “Dois Amigos e Um Século de Música”, dei loro genitori, segnando un lascito di collaborazione e melodie senza tempo.

Officina Delle Arti Pier Paolo Pasolini

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano, a pochi passi da Ponte Milvio.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link

www.officinapasolini.it