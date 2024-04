Grande festa a Oristano per la centenaria Maddalena Falchi

Oggi, insieme a figli, nuore, generi, nipoti e amici, Maddalena Falchi ha spento le candeline per il suo centesimo compleanno. A festeggiarla c’era anche l’Assessore comunale Valentina de Seneen che le ha donato una targa ricordo a nome del Sindaco Massimiliano Sanna e dell’intera comunità cittadina.

Nata a Bolotana il 19 aprile 1924, signora Maddalena vive a Oristano dal 1967.

A 24 anni si sposò con il dottor Luigi Carta, veterinario, generale dell’esercito e molto noto in città per suo impegno in Sartiglia. Prima di trasferirsi a Oristano, insieme al marito e ai figli Antonio, Ernestina, Maria Francesca e Giuseppe, ha vissuto a Foresta Burgos, Belluno, Persano (Salerno) e Torino.

Tra le sue grandi passioni il ricamo e l’equitazione. Si entusiasma quando si parla di Formula uno e della Ferrari, ha il rimpianto di non aver potuto vedere di persona la 24 ore di Le Mans, circuito al quale la scuderia del cavallino rampante lega molti dei suoi successi più prestigiosi. Quando le chiedono quale sia il suo pilota preferito, non ha dubbi: Michael Schumacher. Ma parla con entusiasmo anche di Alonso, Barrichello e Lorenzo Bandini e attende con trepidazione un nuovo trionfo mondiale.