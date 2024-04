Genova, Tensioni Al Puppy Yoga, Militanti Scoprono I Cuccioli Nelle Borse

Genova, Tensioni Al Puppy Yoga, Militanti Scoprono I Cuccioli Nelle Borse, Tensione alle stelle al presidio contro il “puppy yoga” al ViviPilates a Genova. Gli allevatori per tentare di far entrare i cuccioli dentro la palestra, li hanno impacchettati in borse di plastica.

i Militanti hanno scoperto l’inganno ed è nata una discussione accesa, con Agenti della Digos, tra i due fuochi, a calmare le acque.

Sia gli allevatori e i gestori della palestra verranno denunciati nei prossimi giorni per maltrattamento agli Animali.

Gli Agenti della Digos hanno confermato che i cuccioli erano trasportati nelle borse di plastica.