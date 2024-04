In un’epoca in cui l’arte fotografica continua a ridefinirsi tra tecnologia e tradizione, la dodicesima edizione della kermesse internazionale “Le Vie delle Foto” a Trieste si annuncia come un appuntamento imperdibile per professionisti e appassionati del settore. Tra i selezionati di quest’anno, spicca il nome di Enrica Puddu, fotografa nota per la sua abilità nel catturare l’essenza dei momenti e delle culture che documenta, di Cagliari.

Enrica Puddu: da Cagliari a Trieste per raffigurare la natura Sarda

Fondato nel 2011 da Linda Simeone, imprenditrice visionaria di Trieste, “Le Vie delle Foto” è diventato un evento di spicco nel panorama fotografico internazionale. La mostra collettiva, che si terrà dal 1° al 30 aprile, promette di trasformare i locali aderenti della città in veri e propri punti di incontro e di scambio culturale, sottolineando l’importanza del dialogo tra cittadini e arte. In questa edizione, l’evento si arricchisce di convegni, workshop e presentazioni, consolidando l’obiettivo di promuovere Trieste come un crocevia di talenti e di storie da raccontare attraverso l’obiettivo.

Enrica Puddu, fotografa di talento, ci invita a immergerci nella sua ultima mostra, “La natura sarda”, un omaggio vibrante e profondamente personale alla terra che l’ha vista nascere.

Da bambina, Enrica era affascinata dall’arte della fotografia, un mondo in cui suo padre era maestro nel catturare i momenti più intimi e significativi della loro vita familiare. Questo precoce interesse non solo ha seminato i semi di una passione duratura, ma ha anche orientato il suo obiettivo verso la magnificenza indomita della natura.

I paesaggi naturali, specialmente all’alba e al tramonto, sono il fulcro della sua mostra. Enrica considera questi momenti come opportunità uniche in cui la natura sfoggia una palette di colori irripetibili, creando quadri viventi che esprimono la transitorietà e l’eternità allo stesso tempo. Per lei, fotografare significa non solo cercare ma anche saper cogliere la bellezza che il mondo ci offre liberamente, un’attività che richiede pazienza, dedizione e un profondo rispetto per il soggetto.

Attraverso il suo obiettivo, Enrica Puddu non solo rende omaggio alla terra che ama ma lancia anche un appello silenzioso per la sua preservazione

Le sue fotografie ricordano a tutti noi il valore inestimabile dei momenti di pura bellezza che la natura ci regala e l’importanza critica di custodirli per le generazioni future.

“La natura sarda” è un’esposizione che trascende la semplice osservazione estetica, diventando un’esperienza emotiva che riconnette lo spettatore con l’essenza più profonda del mondo naturale. È un invito a rallentare, a guardare più da vicino, e a riscoprire la meraviglia che ci circonda, rafforzando il nostro impegno a proteggere questi paesaggi per il bene del nostro pianeta e del nostro spirito.

L’evento si preannuncia quindi come una celebrazione della fotografia come mezzo di conoscenza e di confronto, con Enrica Puddu e gli altri artisti selezionati pronti a guidare il pubblico in un viaggio visivo ricco di significati e di scoperte. La città di Trieste, con il suo ricco passato culturale e la sua vocazione all’apertura internazionale, si conferma scenario ideale per un evento che promette di lasciare un segno indelebile nel mondo della fotografia e oltre.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle opere esposte, si invita a visitare il sito ufficiale www.leviedellefoto.it, dove sarà possibile esplorare il programma completo e scoprire di più sui fotografi partecipanti e sui loro progetti.