“Un minuto” è un insieme di riflessioni, all’apparenza distanti, scritte nel cuore della notte

Delmonte: esce oggi in radio e in digitale “Un minuto”, il nuovo singolo del cantautore romano

“Un minuto” (Maionese Project/Matilde dischi) è il titolo del nuovo singolo del cantautore Delmonte, in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 19 aprile.

Il brano è la descrizione di tutte quelle emozioni che si amplificano un attimo prima di andare a dormire, quando si rimane soli e i pensieri si trasformano in qualcosa di concreto. “Un minuto” è il racconto di una crisi che poi diventa un’opportunità di rinascita e cambiamento. È il punto di svolta, quell’istante in cui si è in bilico tra il restare e l’andare via. È la descrizione di quel “nonluogo” immaginario dove si rimettono insieme le puntate di una storia e si fanno i conti con se stessi.

«”Un minuto” nasce da un periodo di crisi, in un momento della mia vita dove mi sentivo perso tra sentimenti contrastanti – racconta Delmonte – ho cercato di fare chiarezza dentro e intorno a me, mettendo da parte la rabbia, lasciandomi guidare da un amore profondo che domandava risposte. Non è stato facile ma ne sono uscito più forte. “Un minuto” è tutto questo: un insieme di riflessioni, all’apparenza distanti, scritte nel cuore della notte».

Multilink: https://found.ee/delmonte_unminuto

BIO

Delmonte, pseudonimo di Gianluca Gabrieli, nasce a Roma con il Sole in Vergine e la Luna in Toro. Orgogliosamente pop, durante gli ultimi mesi del 2021 inizia a lavorare ai brani che andranno a comporre il suo primo disco solista, canzoni che con il giusto tempo stanno trovando una loro collocazione. I primi tre singoli “Niente panico” (luglio 2022), “Non è niente” (ottobre 2022) e “Una canzone” (marzo 2023) escono per Luppolo Dischi e vengono distribuiti da ADA Music Italy. Nel 2024 Delmonte firma con Maionese Project di Matilde Dischi e dal 19 aprile è in radio e sulle piattaforme digitali il singolo “Un minuto”. Delmonte non ha mai avuto fretta. Vive al mare ma non sa pescare.

https://www.instagram.com/_delmonte_____/

https://sptfy.com/delmonte

https://www.facebook.com/delmontesuona/