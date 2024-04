Cultura, Deidda (FdI): dal Ministero della cultura oltre 11 milioni per la valorizzazione e recupero beni della Sardegna

“Oltre 11 milioni sono stati stanziati per la regione Sardegna grazie all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, finanziato con le risorse di bilancio del Ministero della Cultura. Importanti e attesi lavori riguarderanno le città dell’Isola – senza dimenticare i piccoli comuni – nei settori: archeologia, belle arti e paesaggio, musei, archivi e biblioteche.

Siamo coscienti che servirebbero maggiori fondi, ma sono risorse preziose che consentiranno non solo di mettere in sicurezza dei beni identitari inestimabili ma offrire e ampliare l’offerta culturale e turistica. Grazie al Governo Meloni e al Ministro Sangiuliano per la costante attenzione rivolta alla nostra Isola”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI e Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati