Cos’è e a cosa serve il cuscino per la cervicale

Laè un problema che può avere unsulla quotidianità delle persone. Il dolore puòo addiritturaed è molto difficile da trattare, in particolar modo se si trascorre molto tempo al computer o in caso di vita sedentaria.

Tuttavia, un valido aiuto si può ottenere da un riposo corretto, influenzato in parte dal materasso e dal cuscino, che hanno il compito di fornire il necessario supporto per mantenere una postura corretta durante il sonno.

A cosa serve un cuscino per la cervicale?

Il cuscino per cervicale ha una forma particolare ad onda che aiuta a rilassare i muscoli del collo, e permette alla colonna vertebrale di allinearsi in maniera corretta, anche dormendo sul fianco.

Quando si riposa su questo tipo di cuscino, il collo e la testa trovano una posizione naturale all’interno dello spazio incavato, e ciò aiuta a mantenere una postura corretta anche durante il giorno.

Come scegliere un cuscino per la cervicale?

Trovare un cuscino per la cervicale adatto alle proprie esigenze non è semplice. Bisogna considerare diverse caratteristiche, come ad esempio:

L’altezza : il primo fattore da valutare per la scelta di un cuscino per la cervicale è l’altezza, poiché sia i cuscini troppo bassi che quelli troppo alti potrebbero rivelarsi inefficaci nel contrastare i dolori. È fondamentale, infatti, che le spalle siano ben appoggiate al materasso per favorire l’allineamento della colonna vertebrale;

La morbidezza : anche un cuscino troppo morbido (o, al contrario, troppo rigido) potrebbe essere inutile nel trattamento della cervicale. Un modello particolarmente morbido, infatti, fa “sprofondare” la testa e non garantisce un supporto adeguato, mentre un modello rigido causa tensione muscolare. Bisogna, pertanto, trovare un equilibrio tra un sufficiente sostegno e un comfort ottimale;

Il materiale : in genere, i cuscini per la cervicale sono realizzati in lattice oppure in memory foam. Questi ultimi si adattano perfettamente alla forma del collo e della testa, favorendo una distribuzione uniforme della pressione, e garantendo una buona morbidezza allo stesso tempo. I cuscini in lattice, invece, sono più elastici grazie alla struttura interna alveolata, ma sono leggermente più rigidi dei precedenti. La scelta tra i due materiali dipende principalmente dalle esigenze di riposo;

Il rivestimento : per quanto concerne i rivestimenti, è sempre consigliabile optare per materiali naturali. Anche se le fibre biologiche sono in genere più costose di quelle sintetiche, sono traspiranti e favoriscono una qualità del sonno ottimale. In più sono ipoallergeniche, pertanto evitano allergie e problematiche cutanee. Inoltre, i materiali naturali durano a lungo nel tempo e resistono all’usura.

Come funziona il cuscino per la cervicale

Il cuscino per la cervicale è molto di più di un guanciale. Il primo, infatti, come precisato, è progettato appositamente per allineare in modo corretto il collo e la colonna vertebrale durante il sonno.

I cuscini per la cervicale sono studiati proprio per aiutare a rilassare la muscolatura del collo. Il design unico permette di ridurre la pressione sulle vertebre, rispettando le naturali curve della colonna in posizione supina e mantenendola allineata quando si dorme su un fianco.