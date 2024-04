Centro Studi Agricoli: Valutato Molto Positivo L’aumento Del Prezzo Pecorino Romano Di 10 Centesimi Kg

Centro Studi Agricoli – Valutato Molto Positivo L’aumento Del Prezzo Pecorino Romano Di 10 Centesimi Kg- Soddisfazione Per La Conferma Come Da Sempre Sostenuto Dal Centro Studi Agricoli , Del Disciplinare Sulle Produzioni Del Pecorino Romano Da Sole Latte In Sardegna Della Razza Sarda- Tore Piana Si Proceda Con L’attuazione Del Miglioramento Genetico . Chiamiamo In Causa L’agenzia Agris Che Ha Prodotto La Ricerca Per Il Miglioramento Della Resa Del Latte Da Pecore Razza Sarda A Diffondere E Distribuire Agli Allevatori Sardi.

Il direttivo del Centro Studi Agricoli valuta molto positivamente l’aumento di 10 centesimi al Kg del pecorino romano dop con prezzo minimo €.12,15 e massimo di €. 12,35, registrata questa settimana a seguito di una buon andamento dei volumi di vendita. Come Centro Studi Agricoli, prendiamo atto con piena soddisfazione della conferma da parte del Consorzio della indicazione nel prossimo disciplinare di produzione dell’importante DOP dell’utilizzo del solo latte prodotto dalle pecore di razza Sarda in Sardegna. Siamo stati fra i primi afferma Tore Piana a prendere posizione negli anni scorsi. Ora continua Tore Piana, spetta all’Agenzia Agris procedere all’attuazione del miglioramento genetico della razza sarda , preso atto dell’ottimo lavoro che ha svolto ultimamente sulla ricerca del miglioramento della resa del latte prodotto dalle pecore di razza sarda, conclude Tore Piana

Cagliari 20 Aprile 2024

Ufficio Stampa Centro Studi Agricoli