Cappuzzetto Rozzo arriva al Teatro di Villaspeciosa per la gioia di grandi e piccini

Cappuzzetto Rozzo arriva al Teatro di Villaspeciosa

Domenica 7 Aprile alle ore 19,30 al Teatro Comunale Maria Carta di Villaspeciosa il Cartellone della stagione di Abaco Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie una serata all’insegna del divertimento, con uno spettacolo ricco di spunti di riflessione sulle urgenze dei temi ambientali dal titolo “Cappuzzetto Rozzo”, testo e regia Rosalba Piras con Rosalba Piras, Tiziano Polese e Antonio Luciano.

Cappuzzetto Rozzo arriva al Teatro di Villaspeciosa

“Cappuzzetto Rozzo” è uno spettacolo per grandi e piccini che focalizza l’attenzione sui temi legati all’ambiente, al rispetto del pianeta per una pacifica ed equilibrata convivenza con il mondo che ci circonda. Tra scenografie coloratissime, musiche e canzoni, vediamo in scena una scoppiettante e inedita versione della celebre fiaba animata da personaggi che si muovono sul filo dell’ironia e della pura comicità.

In particolare Cappuzzetto Rozzo, bambina prepotente e distratta, che non ama lavarsi e totalmente disattenta verso la natura e i suoi abitanti, accompagna il pubblico in un percorso di crescita e consapevolezza sui veri valori legati all’ambiente, grazie alla figura del Lupo e del suo amico Pino. Così l’arrogante bambina grazie ad un magico sogno, piano piano si trasformerà, inoltrandosi in un mondo nuovo fatto di rispetto e amore per l’ambiente e gli animali, fino a dedicarsi a ripulire il bosco dalle immondizie. Il finale a sorpresa segna una chiusura scenica di grande effetto per tutti! Lo spettacolo prevede il coinvolgimento dei bambini per una serata di allegra e istruttiva condivisione.

Nel foyer del Teatro Maria Carta prosegue inoltre l’esposizione delle fotografie in bianco e nero di Giorgio Russo che compongono la mostra “Segni e Segnali” sul tema dell’inquinamento da petrolio. Tanti scatti che testimoniano una realtà che, anche nella nostra Isola, esprime l’indifferenza verso l’importanza di conservare il pianeta sano e integro nei suoi equilibri naturali.

La “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2024” è organizzata da Abaco Teatro con il patrocinio del Comune di Villaspeciosa, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della Fondazione di Sardegna.