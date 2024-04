Cantautori: ultimi giorni per iscriversi al Premio Bindi

Il 6 Luglio la finale a Santa Margherita Ligure

Scade il 1° maggio 2024 la possibilità di iscriversi alla 20a edizione il Premio Bindi di Santa Margherita Ligure (Genova), uno dei più importanti concorsi e festival italiani di canzone d’autore.

La manifestazione è dedicata a Umberto Bindi, cantautore genovese di grande raffinatezza, scomparso nel 2002, autore di canzoni memorabili come Arrivederci, Il nostro concerto, Il mio mondo, La musica è finita, Io e il mare.

Quest’anno il festival è in programma dal 5 al 7 luglio, con la finale del contest per artisti emergenti il 6 luglio.

All’indirizzo www.premiobindi.com è on line il bando di concorso, che è riservato a singoli o band che compongano le proprie canzoni.

L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata appunto entro e non oltre il 1° maggio 2024 esclusivamente tramite il form presente sul sito www.premiobindi.com nell’apposita sezione.

Fra tutti gli iscritti, una commissione interna all’organizzazione selezionerà i finalisti, che si confronteranno di fronte ad una prestigiosa giuria composta da musicisti, giornalisti e addetti ai lavori. Nella finale gli artisti selezionati dovranno eseguire quattro canzoni: tre proprie e una di Umberto Bindi scelta in accordo con la direzione artistica del Premio.

Al vincitore assoluto del concorso andrà la Targa Premio Bindi e una borsa di studio in denaro. In palio ci sarà anche un contributo di NuovoImaie di 10mila euro per la realizzazione di un tour di sei date, ma fra i finalisti verranno assegnate anche la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Migliore canzone”, scelta in base a canoni radiofonici, e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento.

La tre giorni del festival ospiterà anche esibizioni di artisti affermati, premiazioni, incontri e presentazioni di dischi e libri. Sarà fra l’altro omaggiato Domenico Modugno, di cui quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa.

Il Premio Bindi è organizzato dall’Associazione Le Muse Novae e si avvale della direzione artistica di Zibba. È sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, dalla Regione Liguria e da NuovoImaie.

Il Premio è stato vinto da: Lomè (nel 2005), Federico Sirianni (2006), Chiara Morucci (2007), Paola Angeli (2008), Piji (2009), Roberto Amadè (2010), Zibba (2011), Fabrizio Casalino (2012), Equ (2013), Cristina Nico (2014), Gabriella Martinelli (2015), Mirkoeilcane (2016), Roberta Giallo (2017), Lisbona (2018), Micaela Tempesta (2019), Luca Guidi (2020), Asteria (2021), Apice (2022), Irene Buselli (2023).

Per maggiori informazioni: Associazione Culturale Le Muse Novae: Tel 0185-311603 – www.premiobindi.com – [email protected]

