Al via la quinta edizione di “Impavidarte – la biennale della cultura”

È ufficialmente iniziata da qualche giorno la quinta edizione del Concorso Artistico Letterario “ImpavidArte – la Biennale della Cultura” che coprirà il biennio 2024/2025. È questa una edizione speciale in quanto nel 2025 saranno 10 anni da quando venne l’idea di fondare un Concorso Artistico Letterario indipendente per dare voce ai tanti artisti che “hanno qualcosa da dire”, ovvero i nuovi “Davide” contro i moderni “Golia” dell’indifferenza e contro chi, soprattutto oggi, mina alla libertà di opinione.

Di edizione in edizione il Concorso Artistico Letterario è cresciuto sempre più, fino al grande exploit della Biennale 2022/2023 che lo ha reso uno dei più importanti Concorsi Artistici Letterari indipendente del panorama culturale italiano e non solo.

Oltre alle classiche sezioni che raccolgono opere quali poesie, videopoesie, racconti, romanzi, fotografie, dipinti, cortometraggi e canzoni, questa edizione ha aggiunto nuove sezioni quali la vignetta e il fumetto, il teatro e le opere postume in ricordo di tutti gli Autori non più in vita.

La partecipazione è, come sempre, totalmente GRATUITA e si possono inviare opere fino al 31 Dicembre 2024.

Questa edizione sarà caratterizzata anche da importanti novità per quanto concerne i premi, dato che è stato raddoppiato il premio in denaro rispetto all’edizione precedente e sono stati introdotti diversi premi speciali.

Tutte queste informazioni ed altre sono accessibili all’interno del sito ufficiale del concorso nella sezione apposita del bando che si può trovare al seguente link https://impavidarte.altervista.org/bando-concorso-2024-2025/