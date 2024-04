Accademia di belle arti “Sironi”, venerdì 26 aprile è in programma l’open day

È in programma domani, venerdì 26 aprile l’Open day dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi che si articolerà in un serie di appuntamenti a partire dalle 10 e per proseguire per tutta la giornata con i docenti delle rispettive discipline nelle sedi di Via Duca degli Abruzzi e al MAS.EDU di via Piga, a Sassari.

Aule dedicate alle lezioni teoriche, laboratori didattici saranno condivise con i visitatori che potranno assistere a lezioni aperte e conferenze ma anche dialogare con studenti e docenti.

L’ OPEN DAY è un’importante occasione per conoscere da vicino l’Accademia di Belle Arti, realtà di assoluta importanza nell’alta formazione artistica presente in Sardegna, respirarne l’atmosfera e capirne i meccanismi ma anche discutere sul concetto di creatività, passione e lavoro e riflettere sulle prossime sorti dell’arte in Italia. Gli appuntamenti dell’OPEN DAY saranno numerosi e sono stati realizzati per un pubblico vasto e differenziato: lezioni teoriche, proiezioni di video arte, presentazione di reportage e cortometraggi, installazioni, allestimenti scenografici, aule aperte con i lavori di fine corso, laboratori in diretta. L’Accademia “Mario Sironi” può vantare una proposta formativa articolata e completa capace di legare tradizione e innovazione, ovvero, corsi triennali di I livello in Nuove Tecnologie dell’Arte, Decorazione, Didattica dell’Arte, Grafica, Pittura, Scenografia, Scultura, Arte del Cinema e Tecnologie dell’Audiovisivo; corsi biennali di II livello in Grafica d’Arte e Progettazione, Pittura, Cinematografia Documentaria, Decorazione, Didattiche dei Territori e Comunicazione Globale, Scultura Monumentale e Arte Pubblica, Teatro e Costume per lo Spettacolo; corso quinquennale a ciclo unico di Restauratore di beni culturali Profilo PFP 1 – Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura.

PROGRAMMA OPEN DAY VENERDÌ 26 APRILE 2024

SASSARI – SEDE CENTRALE / VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4; 10:00 – 13:00 14:30 – 17:30 Lezione collettiva su Storia e teoria della scenografia Prof. Dario Gessati; Incontro sul Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo Prof. Antonio Salamone; Allestimento studio di progettazione per la Pittura Prof.ssa Narcisa Monni; 10:00 – 13:00 14:30 – 16:30 Lezione collettiva sulla Regia Prof.ssa Monica Biancardi; 10:00 – 13:00 Lezione collettiva sulla Progettazione di allestimenti Prof.ssa Monia Mancusa; Lezione collettiva sull’Uso dei software per il web Prof. Daniele Dore; Dimostrazione e utilizzo dei mezzi di stampa per la Grafica Editoriale Prof. Roberto Satta; “Techne” Installazione generativa corso di Progettazione Multimediale Prof. Gian Luca Beccari (Accademia in collaborazione con il Conservatorio Musicale); 11:30 – 13:00 Comunicazione museale, pedagogia e valorizzazione patrimonio culturale Prof.ssa Paola Pintus; 14:30 – 17:30 Lezione collettiva sulla Regia nel Cinema e Audiovisivo Prof. Davide Bini; 15:30 – 17:30 Lezione collettiva di Teoria e metodo dei Mass-media Prof. Sergio Scavio; 14:30 – 16:30 Lezione collettiva sulle Tecniche di modellazione digitale-computer 3D Prof. Diego Ganga.

SASSARI – MASEDU / VIA ANTONIO PIGA 9 10:00 – 13:00 / 14:30 – 17:30 Laboratorio condiviso sulla Metodologia della progettazione Prof. Milco Carboni; Tecniche di intaglio e assemblaggio a Collage per il Graphic Design Prof. Paolo Carta; Lezione collettiva sulla Formatura, tecnologia e tipologia dei materiali Prof. Oscar Solinas; 10:00 – 13:00 Lezione collettiva sulla Pittura Prof.ssa Fortunata Sgro; Laboratorio condiviso di Pittura Prof. Giovanni Sanna; Laboratorio condiviso di Scultura Prof. Federico Soro;10:00 – 11:30 La generazione di immagini con intelligenze artificiali open source Prof. Davide Riboli; Comunicazione museale, pedagogia e valorizzazione patrimonio culturale Prof.ssa Paola Pintus; 14:30 – 17:30 Laboratorio condiviso di Plastica ornamentale Prof. Pier Paolo Luvoni; Lezione collettiva sulla Storia del disegno e della Grafica d’Arte Prof. Alessandro Ponzeletti.