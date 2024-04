A un anno dall’uscita arriva a Dorgali il Maroccolario

ospiterà il ritorno in Sardegna di, uno dei più importanti e prolifici protagonisti della Storia del Rock italiano degli ultimi 40 anni, per presentare – a un anno dalla sua uscita e dopo numerose presentazioni in tutta Italia – il suo “” (Libri Aparte editore, 2023), il “Registro Audio 1980-2022” curato dal cagliaritano

La presentazione del libro d’arte si terrà alle ore 18.30 nella Sala Comunale al n. 37 di corso Umberto I, e vedrà la partecipazione di Gianni Maroccolo (Litfiba, CCCP, CSI, PGR, Marlene Kuntz, Deproducers, etc.), Giuseppe Pionca (autore), Andrea Salvi (editore), modera Giovanni Salis.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Mousiké servizi per lo spettacolo, sarà un viaggio musicale nel ricco e glorioso passato del bassista, manipolatore del suono, arrangiatore, divulgatore, compositore, produttore artistico e discografico nato a Manciano nel 1960, con uno sguardo rivolto ai nuovi progetti del futuro (come l’ultima opera teatrale “Nomadic” sulla biodiversità e le migrazioni umane e animali concepita insieme al filosofo Telmo Pievani), con la possibilità di intervenire per domande e curiosità.

Il “Maroccolario” non è una semplice biografia ma un vocabolario musicale, un archivio enciclopedico di quasi 500 pagine (con oltre 1600 voci, 880 brani in studio, 132 dischi e colonne sonore suonate e oltre 350 collaborazioni diverse tra musicisti, tecnici, artisti, amici) contenente tutte le produzioni di Gianni Maroccolo nei suoi primi 43 anni di attività nel campo musicale, dai primi demo inediti insieme ai Litfiba (1980) all’acclamato album “Illusion” di Edda. (2022).

Ingresso libero. Per informazioni: cel 392.7648014, email [email protected].

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/275720125579680

IL MAROCCOLARIO.

Se volessimo identificare la Storia del rock italiano degli ultimi 40 anni con un solo nome, siamo certi che quello di Gianni Maroccolo troverebbe d’accordo chiunque. In molti si sono cimentati nel descriverne l’importanza e diverse sono le pubblicazioni che parlano di lui. Prima d’oggi però nessuno aveva pensato a redigere un catalogo completo della sua produzione audio. Lo ha fatto il cagliaritano Giuseppe Pionca, probabilmente il maggior esperto, collezionista ed estimatore dell’opera di Maroccolo. Una matta e disperatissima ricerca lo ha portato, dopo 6 anni di lavoro meticoloso, a stilare un’opera impressionante: il registro dettagliato delle produzioni che vedono Gianni Maroccolo in veste di bassista, musicista, tecnico e manipolatore del suono, arrangiatore, divulgatore didattico, compositore, ospite, collaboratore, produttore artistico e discografico.

Un catalogo completo con i dettagli di oltre 1.600 produzioni e 600 schede di collaboratori, organizzato come un archivio enciclopedico da Giuseppe Pionca, esperto e collezionista. Un libro unico. Una lettura vertiginosa.

Con i testi di: Giuseppe Pionca (curatore), Mirco Salvadori (Rockerilla), Fabio Fantini (CPI – Consorzio Produttori Indipendenti), Claudio Colombo (maestro amorevole di vita e saggezza), Alessandro “Tozzo” Nannucci (Contempo Records), Toni Verona (Ala Bianca Group).

Oltre a una inedita intervista-confessione di Gianni Maroccolo nella quale affronta molti temi tra cui alcuni episodi chiave del suo passato artistico e personale, il suo approccio alla produzione discografica, le influenze, il rapporto con i fan, oltre a riflettere sul futuro della fruizione musicale.

Questo libro è dedicato a chi pensa di conoscere tutto di lui, e a chi non lo conosce.

Il Maroccolario è pubblicato dall’editore bergamasco Libri Aparte in due edizioni di pregio con copertina cartonata rivestita in tela stampata a caldo. Il progetto grafico è a cura di &1 lab.

Disponibile dal 3 aprile in tutte le librerie e online.

Per contatti: Libri Aparte editore, web www.libriaparte.it, email [email protected], tel. 035 360162.

BIOGRAFIA GIANNI MAROCCOLO.

Gianni Maroccolo (1960) è bassista, tecnico e manipolatore del suono, arrangiatore, divulgatore didattico, compositore, produttore artistico e discografico.

Riconosciuto come instancabile tessitore di relazioni e interprete multiforme della forma sonora contemporanea, è considerato una figura centrale della Storia del Rock italiano dal 1980 a oggi.

