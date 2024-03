Una riflessione di Mariangela Puddu per la festa della donna

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, ho il piacere di dedicarvi una poesia che ho scritto un po’ di tempo fa, aggiungendo una piccola frase di introduzione: ” Sentitevi libere di vivere la vita come più vi piace”.

Le donne Ma voi le capite le donne? Sono belle anche quando non indossano le gonne. Sono dolci come il profumo di primavera, splendenti come la prima stella della sera. Urlano un po’ quando nasce un figlio, ma poi si sciolgono in un pianto e in un bisbiglio.

Fanno tre cose contemporaneamente, perché delle volte non si può farne una solamente. C’è chi l’amore lo fa per piacere, e per altre invece è meglio tacere. Sanno mostrare le cicatrici: non è la perfezione a renderle felici.

Mariangela Puddu