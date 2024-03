Scoprire la Terradeiforti: l’enoturismo secondo Roeno

21 marzo 2024 – Un ricco calendario di eventi enoturistici per celebrare la bella stagione: ogni fine settimana Roeno, azienda vitivinicola della Terradeiforti, propone appuntamenti dove il vino incontra il paesaggio e la gastronomia. Degustazioni alla scoperta del territorio, passeggiate immersi nella natura con il proprio amico a quattro zampe, cene tra i filari e aperitivi in cantina sono solo alcuni degli eventi organizzati per la primavera-estate 2024 dalla realtà di Brentino Belluno (Verona).

Per iniziare Roeno presenta Primavera in Cantina, quattro incontri programmati nelle giornate di sabato 4, 11, 18 e 25 maggio per scoprire i vitigni aromatici, i PIWI e le eccellenze come l’Enantio, il Riesling Renano della Terradeiforti e il Trento Doc in abbinamento a prodotti locali, affettati e mostarde a chilometro zero.

Roeno prevede una ricca programmazione anche per i mesi di giugno e luglio

Domenica 9 giugno e domenica 7 luglio i visitatori potranno partecipare a Riesling & Crudité on the Boat, una mini crociera alla scoperta dell’isola del Garda e di Punta San Vigilio, accompagnata dall’assaggio dei due Riesling dell’azienda abbinati a deliziose crudité di pesce. Giovedì 20 giugno gli ospiti saranno accolti per una cena tra i filari delle vigne secolari di Enantio, mentre domenica 23 giugno potranno partecipare al Dog Walking in Vigna, una passeggiata con i propri amici a quattro zampe lungo le sponde del fiume Adige, con degustazione di vini e finger food. Venerdì 19 luglio l’Aperitivo Fish and Wine abbina le referenze enoiche di Roeno a specialità di pesce, immersi nei suggestivi vigneti dell’azienda. Infine, domenica 28 luglio, il Pic Nic in Vigna permetterà ai partecipanti di godersi un cestino di prodotti tipici a chilometro zero e due vini selezionati a contatto con la natura della Terradeiforti.

Nei mesi di giugno e luglio, durante gli After Hour Tasting i wine lovers potranno anche assaggiare “fuori orario” un buon vino firmato Roeno: dal martedì al venerdì, dalle ore 18:30, gli appuntamenti prevedono la visita al vigneto con un calice di Trento Doc 48 mesi e l’assaggio di quattro vini bianchi. ​

Alla proposta enoturistica stagionale Roeno aggiunge tutto l’anno i classici percorsi di degustazione: Le Firme, Le Selezioni, Passione Riesling, La Terradeiforti e Von Blumen & Flowers, quest’ultimo per avvicinarsi al progetto enologico altoatesino dell’azienda. Sono inoltre disponibili blind tasting e visite su misura, con possibilità di organizzare attività di team building in cantina. ​ ​