SANAC, (FDI): governo mantiene impegno rilancio attività, approvato Odg nel decreto Ex Ilva

“Ancora una volta il Governo Meloni, con il Sottosegretario Bergamotto, ha ribadito l’impegno nei confronti della Sanac approvando il nostro ordine del giorno nel decreto Ex Ilva.

L’odg prevede di porre in essere ogni azione per assicurare la ripresa degli ordini da parte di Acciaierie d’Italia, mantenendo il livello occupazionale anche nelle fasi di valutazione della proposta di Beltrame. Un impegno continuo per una azienda e le sue maestranze che hanno dimostrato di poter stare nel mercato per capacità e utilità”, è quanto dichiarano Salvatore Deidda, deputato di FdI e Presidente della IX Commissione della Camera dei deputati e i deputati sardi Lampis, Mura e Polo con il collega toscano Amorese, firmatari dell’ordine del giorno approvato