Ricola, responsabile dal 1930, è ora anche una B Corporation

Milano, 7 marzo 2024 –

In quanto B Corporation, l’organizzazione no-profit B Lab ha verificato che Ricola soddisfa i suoi elevati standard in termini di impatto sociale e ambientale, impegno legale verso pratiche aziendali responsabili e verso la trasparenza pubblica.

Responsabilità e sostenibilità sono nella natura di Ricola

Il percorso di Ricola per diventare una B Corporation si basa su principio posto fin dalla nascita dell’azienda, cioè il rispetto per gli ecosistemi alpini svizzeri dove vengono coltivate le erbe per i suoi prodotti. Ricola considera da tempo la sostenibilità come un presupposto fondamentale del suo operato. Le pratiche dell’azienda, dalla coltivazione delle erbe secondo gli standard biologici, all’impegno continuo per la produzione di prodotti rispettosi dell’ambiente, sono progettate per preservare e alimentare questi ecosistemi e la loro biodiversità, garantendo un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

“Dobbiamo tutto alla natura. Essere diventati una B Corporation è perfettamente in linea con la nostra identità di azienda a conduzione familiare e con il nostro impegno nel connettere le persone con la natura”, afferma Thomas P. Meier, CEO di Ricola. “Si tratta di bilanciare le nostre ambizioni di crescita con le nostre responsabilità nei confronti del pianeta e dei suoi abitanti.”

“La Fondazione B Lab Switzerland è davvero onorata di accogliere Ricola nel movimento B Corp.

In quanto iconica azienda svizzera con quasi un secolo di impegno costante a favore della natura e delle comunità, Ricola incarna i principi dell’utilizzo del business come forza positiva. La dedizione dell’azienda alla resilienza e la leadership nella sostenibilità è esemplare” afferma Jonathan Normand, fondatore e CEO di B Lab Switzerland.

La strategia di sostenibilità di Ricola

Negli ultimi due anni, Ricola ha perfezionato un approccio completo alla sostenibilità, identificando sei aree principali in cui può avere impatto in maniera più significativa: principi agricoli, gestione dei rifiuti, innovazione degli imballaggi, mitigazione dei cambiamenti climatici, conservazione dell’acqua e approvvigionamento etico di materie prime.

Per ciascuna area, Ricola ha fissato obiettivi quantitativi scanditi da step annuali da attuare per il raggiungimento del target prefissato. Questi impegni coinvolgono tutto il Gruppo Ricola e ciascuna parte dell’azienda svolge un ruolo nel progetto comune per la sostenibilità.

In quanto B Corporation, Ricola è tenuta a soddisfare rigorosi standard sociali e ambientali, che includono miglioramenti continui verso la ricertificazione ogni tre anni, per garantire conformità e avanzamenti. Ricola si è impegnata a valutare le proprie prestazioni di sostenibilità indicatori chiave riconosciuti a livello globale. Prevede di riferire sui propri progressi ogni due anni, secondo le linee guida della Global Reporting Initiative (GRI), che vengono applicate da una moltitudine di aziende in tutto il mondo. Il primo report di sostenibilità del 2022 è disponibile per il download sul sito web della società https://sustainability.ricola.com/