Poste Italiane: parità di genere, è donna il 71% del personale applicato negli uffici postali della provincia di Nuoro e dell’Ogliastra

Poste Italiane: parità di genere, è donna il 71% del personale applicato negli uffici postali dellaprovincia di Nuoro e dell’Ogliastra

18 gli uffici postali con personale completamente al femminile. Le testimonianze di Luisa Loi, da pochi giorni a capo della Direzione Provinciale Nuorese, e di Francesca Oggianu, direttrice dell’ufficio postale “rosa” di Lanusei.

Nuoro, 8 marzo 2024 – Poste Italiane si conferma, ancora una volta, un’azienda in ‘rosa’ anche in provincia di Nuoro e nell’Ogliastra.

La quota di dipendenti donna negli uffici postali, infatti, si attesta al 71%, 18 punti percentuali in più rispetto alla media aziendale nazionale. Altro dato interessante è che 18 uffici postali operativi sul territorio provinciale hanno un organico con personale completamente al femminile.

La forte presenza di donne è confermata anche nei ruoli apicali della struttura direzionale della filiale di Piazza Crispi: tre ruoli sui quattro più importanti, infatti, sono occupati da donne: la responsabile della Gestione Operativa, Sandra Atzori, la responsabile Commerciale, Patrizia Marras e ultima, ma solo perché di recentissima nomina, la neodirettrice della filiale provinciale nuorese Luisa Loi, 48 anni, una laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, in Poste Italiane dal 2008.

Le parole della nuova direttrice provinciale. “Sono molto felice di essere qui – commenta la responsabile – per via dell’importanza che la filiale provinciale nuorese, con i suoi 83 uffici postali, ricopre nell’isola. Tra l’altro, essere entrata a far parte di una squadra di responsabili formata per tre quarti da donne dimostra concretamente come in Poste Italiane la parità di genere è tangibile a tutti i livelli. La nostra azienda, non solo in questa particolarità, è riuscita a creare un ambiente inclusivo e una cultura improntata al rispetto e alle pari opportunità, anche nei percorsi di crescita e carriera. Credo che sia un esempio da seguire, per l’importanza e il peso che storicamente le donne hanno avuto e continuano ad avere in tutte le strutture e i ruoli del Gruppo. Non a caso – conclude Luisa Loi – la nostra è un’azienda in cui le risorse umane sono in maggioranza donne e che si è posta come obiettivo primario l’annullamento del divario di genere.”

La testimonianza da un ufficio postale “rosa” della provincia. Tra gli uffici postali completamente al femminile, nella Filiale di Nuoro di Poste Italiane, c’è la sede di via Repubblica a Lanusei, diretta da Francesca Oggianu, originaria di Alghero, 48 anni, una laurea magistrale in economia e commercio, in Poste Italiane dal 2011. “Dal mese di aprile del 2022 – afferma la dipendente di Poste – dopo vari ruoli ricoperti in Azienda, dirigo la sede di Lanusei, con una squadra tutta al femminile, composta da me, da Federica, la consulente finanziaria dell’ufficio, e da 3 operatrici di sportello, Michela, Barbara e Francesca. Essendo una persona solare – spiega Francesca – l’aspetto che preferisco è il contatto continuo con le persone, inteso sia colleghi che clienti. Sono molto gratificata dal lavorare in una squadra tutta al femminile e dallo scambio continuo di esperienze e conoscenze che avviene quotidianamente. Questo scambio avviene sia con le colleghe del mio ufficio, che sono comunque veterane nel ruolo, ma anche con le nuove assunte o con le nuove colleghe nel ruolo che mi vengono affiancate e alle quali trasmetto la mia energia e il mio sapere.”

La presenza femminile in provincia di Nuoro e in Ogliastra ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.

Poste Italiane ha ottenuto infatti, per il quinto anno consecutivo, il riconoscimento Top Employer che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. L’Azienda, inoltre, con una presenza femminile del 53%, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, un indicatore mondiale punto di riferimento per valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di genere.

Per celebrare la Giornata internazionale della donna, Poste Italiane ha ideato inoltre una cartolina filatelica e un annullo speciale.

