Porto Torres. Convocazione congiunta Commissioni permanenti alle Attività produttive e ai Grandi Eventi

Giovedì 28 marzo alle ore 15:30 si riuniranno in seduta congiunta le Commissioni permanenti alle Attività produttive e ai Grandi Eventi.

La seduta è aperta a tutte le associazioni, comitati, enti, privati e semplici cittadini disponibili a poter contribuire, attraverso proposte e idee, alla definizione del secondo punto all’ordine del giorno: organizzazione e calendarizzazione degli eventi per la “Festha Manna 2024″ e l'”Estate Turritana 2024”.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la messa a disposizione di stalli temporanei durante i festeggiamenti della festa Patronale “Festha Manna” per gli esercenti commerciali cittadini, che ne dovessero fare richiesta, e che sono abitualmente esclusi per questioni logistiche dalle aree interessate da tutti gli eventi in programma.