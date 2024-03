Pasquetta nel borgo Aggius

Pasquetta nel borgo Aggius PASQUETTA NEL BORGO è un progetto giunto alla sesta edizione che vede attiva l’Associazione Turistica Pro Loco di Aggius con la collaborazione dell’amministrazione comunale e la Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma quadro Salude e Trigu. Un evento che nel tempo è riuscito a crescere in maniera esponenziale con una presenza importante di visitatori e che propone ancora una volta una serie di momenti che pongono al centro il valore delle tradizioni, l’ospitalità e il rispetto del territorio.

Il programma, così come ha preso forma in questi ultimi anni, prevede percorsi trekking per conoscere il patrimonio ambientale e paesaggistico e l’occasione di conoscere il sistema museale di Aggius (il museo etnografico Meoc e il museo del Banditismo) e il centro storico, diventato negli anni un museo di arte contemporanea a cielo aperto, AAAperto. L’edizione 2024 vede l’esibizione di Pino e gli Anticorpi, duo comico formato dai fratelli Michele e Stefano Manca, reso famoso da programmi televisivi come Colorado e Only Fun – Comico Show. A seguire il concerto di TONINO CAROTONE, istrionico artista spagnolo con una Unplugged Experience che attraverserà il suo repertorio, dall’ultimo disco ai suoi pezzi più famosi. Infine spazio ai “Tieni Il Tempo”, tribute band sarda dedicata a Max Pezzali & 883.

Durante la manifestazione saranno presenti stand per la vendita ed esposizione di prodotti artigianali, nonché punti di ristoro con piatti tipici, carni alla brace, bevande e menù della tradizione gallurese, a cura della Pro Loco e delle strutture ricettive presenti nel territorio.

Di seguito il programma dettagliato.

Ore 09.30: il trekking del Resegone, percorso lungo sentieri montuosi e itinerari immersi nel verde (per info Francesca cell. +393395071880)

dalle ore 10.00: apertura sistema museale di Aggius: il museo etnografico Meoc e il museo del Banditismo, a cura della cooperativa Agios (per info 079621029)

dalle ore 10.30, Via Roma: Mercatino dell’artigianato e produzioni locali. Frittelle lunghe del maestro Paolo Sanna.

ore 13.00: (a pranzo nel borgo) punti di ristoro con piatti tipici, ravioli,gnocchetti al sugo, carni alla brace, bevande e menù della tradizione gallurese, a cura della Proloco e delle strutture ricettive.

dalle ore 11.00, Parco Alvinu: Giochi in legno, costruiti artigianalmente in Sardegna. per il divertimento di tutti, grandi e piccoli.

dalle ore 12.00: Aperitivo con Acustic Duo (Angelo Vacca, chiarra e voce e Enrikez Sorgiu Cajon Drum Percussion, nella Piazza della chiesa di Santa Vittoria.

Ore 15.30: spettacolo comico di PINO E GLI ANTICORPI

Ore 16.30: concerto di TONINO CAROTONE (unplugged experience)

ore 18.30: TIENI IL TEMPO, 883 Tribute Band

Per info pagine social facebook: Pro Loco Aggius ; instagram: @prolocoaggius