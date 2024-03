Oristano: servizio di anagrafe canina in via Michele Pira

ORISTANO, 8 MARZO 2024 – Il dottor Giuseppe Sedda, direttore del Servizio di Anagrafe Canina della Asl 5 di Oristano, ricorda che lo stesso servizio garantisce nella giornata del giovedì dalle ore 15 alle ore 18, la microchippatura per cani e gatti presso la sede di via Michele Pira, ad Oristano, previa prenotazione per telefono al numero 078331773 o via mail [email protected]

Lo stesso servizio e negli stessi orari espleta anche le pratiche per la concessione del passaporto per viaggi comunitari od extraeuropei per animali di piccola taglia.

Per tutte le altre operazioni attinenti a passaggi di proprietà, decessi e certificazioni gli orari per le pratiche sono il lunedì e il mercoledì dalle 9,30 alle 13,30, sempre previa prenotazione per telefono o mail con le modalità già indicate sopra.