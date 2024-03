Muravera: via libera a progetto per rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale

I lavori riguarderanno il centro abitato e la borgata turistica di Costa Rei. Il sindaco Salvatore Piu: “Lavori inderogabili in vista della stagione estiva”

Muravera si rifà il look in vista dell’imminente stagione turistica. La Giunta comunale, presieduta dal primo cittadino Salvatore Piu, ha infatti dato ildi rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale sia nel centro abitato che nella borgata turistica di Costa Rei.

“Grazie a questi interventi – ha spiegato l’assessore alla Viabilità e alle Borgate, Fabio Piras – Muravera e Costa Rei saranno più sicure e pronte ad accogliere nel migliore dei modi i numerosi turisti che si riverseranno nel nostro territorio già in occasione del periodo pasquale e che non mancheranno di farvi tappa in occasione della Sagra degli Agrumi e, in più generale, nel corso dell’intera stagione estiva”. Gli fa eco il primo cittadino: “Si tratta di lavori inderogabili e urgenti che costeranno alle casse comunali 183 mila euro“, ha dichiarato il primo cittadino.

