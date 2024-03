Muravera, quasi conclusi i lavori nella chiesetta di San Giovanni

Muravera, quasi conclusi i lavori di recupero della chiesetta di San Giovanni, a fine giugno potrà rivivere la tradizionale processione in onore del Santo

Il luogo di culto era stato oggetto anni fa di un grave atto vandalico, ripristinati il portone e il cancello d’ingresso

– La tradizionale processione in onore diche, ogni 24 giugno, partendo da Muravera arrivava all’, potrà finalmente riprendere già da quest’estate. L’amministrazione comunale di Muravera ha infatti finanziato con propri fondi (circa diecimila euro) il recupero dell’antica chiesetta e dell’area circostante. Due anni fa il luogo di culto, tanto caro ai muraveresi, era stato oggetto di un’incursione vandalica che aveva provocato danni ingenti. Più di vent’anni fa, la chiesetta di San Giovanni, ridotta a un rudere, fu completamente recuperata grazie all’amministrazione comunale di allora, guidata dacon una spesa di 75 milioni di lire.

“La processione per San Giovanni, patrono dei pescatori, è una tradizione che deve riprendere e l’amministrazione comunale si adopererà per questo obiettivo – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – oltre, naturalmente alla vigilanza sulla chiesetta perché non si ripetano gli atti incresciosi di qualche tempo fa”.

Sui lavori entra nel merito l’assessore comunale all’Ambiente e alle Borgate, Fabio Piras: “Sono stati ripristinati il portone della chiesa e il cancello d’ingresso – ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo comunale – rimangono da completare il verde dell’area circostante e alcuni lavori di muratura all’esterno. La chiesetta è un patrimonio importante per il nostro paese e ben rappresenta la nostra storia e le nostre tradizioni”.

