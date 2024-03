Michele Cuccu trionfa al Trofeo Nord-Est Supermoto 2024

OTTOBIANO – Inizia nel migliore dei modi il pre-stagione del talento iglesiente Michele Cuccu. Il giovane Cuccu, classe 2005, ha conquistato una vittoria di forza a Ottobiano (PV) vincendo il Trofeo Nord-Est Supermoto 2024, nella categoria S4. Cuccu ha sbaragliato la concorrenza di 21 partecipanti, confermandosi una delle promesse più interessanti nel panorama nazionale supermotard.

Assistito da una nuova squadra, il Team Undici, ha conquistato una brillante Pole Position che gli ha permesso di scattare dalla prima casella. Schiacciante la vittoria in Gara 1, mentre il secondo posto conquistato in Gara 2 è valso la vittoria nella combinata con 460 punti totali.

Cuccu non nasconde l’entusiasmo “Sono molto soddisfatto di aver vinto questo importante appuntamento pre-stagionale. Sto prendendo confidenza con la nuova moto, molto diversa da quella precedente, ed è fondamentale macinare chilometri in gara insieme agli altri piloti. Inoltre, la mia nuova squadra – il Team Undici – è stato molto professionale e ha curato ogni dettaglio per tutto il fine settimana. Sono molto fiducioso in vista dell’inizio del Campionato Italiano Supermoto, dove parteciperò nella categoria S4.”

Il prossimo appuntamento ufficiale è previsto il 7 Aprile a Ortona (Chieti) con il Trofeo Centro Sud Supermoto, a cui seguiranno gli Internazionali d’Italia.

Per altre notizie clicca qui