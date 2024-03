Max Racing al Ciocco, al Sulcis Iglesiente e…all’Event Show Salento Circuit per sperimentare nuove emozioni

Inizia questo weekend l’avventura di coppa rally di zona ACI SPORT 2024 per i sardi della scuderia biancoarancio Pietro Liliu e Silvia Piras, impegnati in Toscana, e Andrea Pisano e Alberto Sirigu in Sardegna. Una bella flotta regalerà spettacolo in Puglia, sul tracciato misto asfalto-terra della Pista Salentina di Ugento.

Max Racing al Ciocco, al Sulcis Iglesiente e…all’Event Show Salento Circuit per sperimentare nuove emozioni

14 marzo 2024 – Il prossimo weekend del 16 e 17 marzo le tinte biancoarancio della scuderia Max Racing coloreranno tre appuntamenti motorsport dello Stivale. In Toscana, al Rally del Ciocco -prova di apertura della Coppa Rally di 7ma zona ACI SPORT- il vincitore 2023 della classe 1600 Racing Start Pietro Liliu, di Cagliari, sarà insieme dalla compagna Silvia Piras (Oristano) al volante di una Suzuki Swift. L’equipaggio cagliaritano composto da Andrea Pisano e Alberto Sirigu (navigatore detentore del titolo CRZ con Liliu) sarà impegnato invece nella gara di casa il, 2° Sulcis Iglesiente, su Citroen C2 Racing Start Plus 1.6.

Da tutt’altra parte, sul tracciato misto asfalto-terra del Circuito Internazionale “Pista Salentina” di Torre San Giovanni-Ugento (LE) una consistente flotta è pronta a sfidarsi nel 3° Event Show “Salento Circuit”, gara atipica sperimentale, con l’obiettivo di mettersi in gioco in questa esperienza dall’alto contenuto spettacolare.

Stefano Gravante, per la prima volta da pilota sarà al volante di una Peugeot 208 R2b navigato da Giovanni Congedo, portacolori della scuderia Motorsport Scorrano

Nella stessa classe Daniele Coletta si cimenterà per la prima volta con una macchina consequenziale, una Peugeot 208, coadiuvato da Agostino Coletta. Flavio Bagnoli e Matteo Bello correranno con la Renault Clio Rally 5.

In Racing Start 1600, Davide Varrazza sarà navigato da Antonio Persico sulla Saxo vts di proprietà mentre Gianfranco Manco guiderà la sua Peugeot 106 con Mattia Casto. Martino Cino, dopo un anno di fermo, ritorna in gara, a bordo di una Opel Astra Racing Start 2000 affiancato da Simone Rizzello, al debutto da navigatore.

Sempre in RS 2000 Marco Legittimo e Cristiano Cardillo affronteranno i percorsi allestiti sul tracciato pugliese su Seat Ibiza. In Racing Start Plus, Max Racing sarà presente con due equipaggi, il primo composto da Andrea Carangelo e Giorgio Di Seclì sua Fiat 600 1100 e il secondo da Matteo Indraccolo e Cristian Crisigiovanni su Peugeot 106. Marco Agagiù navigherà il portacolori della Motorsport Scorrano Antonio Santo su Peugeot 208 R2b e, a coadiuvare i due drivers della Casarano Rally Team Antonio Palma e Gaetano Manco ci saranno rispettivamente Alessandro Manco su DS3 turbo RS Plus 1600 ed Antony Fattizzo su 208 R2b.