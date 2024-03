Istar – Proroga al 20 marzo per il Premio di Poesia ”Eleonora in sarda rima”

Il 20 marzo scadono i termini per la presentazione degli elaborati per la prima edizione del premio di poesia “Eleonora in sarda rima”, in nome, onore e memoria della protagonista più emblematica della storia di Sardegna: la giudicessa, juighissa, Eleonora d’Arborea.

Il concorso letterario, promosso dall’Istar, prevede un montepremi di 4 mila euro. Al primo classificato, per la poesia selezionata a prescindere dalla sezione di partecipazione, andranno 1300 euro. Al primo classificato di ogni sezione andranno 900 euro. Le poesie vincitrici saranno pubblicate nell’Antologia del Premio delle poesie vincitrici.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. Ogni partecipante deve far pervenire i propri elaborati inediti e mai presentati in altri concorsi, entro la mezzanotte di mercoledì 20 marzo 2024. Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente via email all’indirizzo [email protected]

La scelta dei vincitori compete alla Giuria Tecnica designata dall’ISTAR, presieduta da Giancarlo Porcu (specialista di metrica e filologia sarda) e composta da Sebastiano Pilosu (etnomusicologo) e Roberto Caria (docente presso la Facoltà Teologica della Sardegna, cultore di poesia sarda).

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 28 aprile 2024 al Teatro Garau di Oristano, in occasione di “Sa Die de sa Sardigna”.