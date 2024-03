Il Comune di Isili rafforza il suo organico con l’assunzione di 9 nuove figure a tempo indeterminato tramite la procedura elenco idonei ASMEL

«Con Elenco idonei siamo riusciti ad assumere e rimettere in moto la macchina amministrativa in tempi rapidi e a beneficio di tutta la comunità»

Il Comune di Isili rafforza il suo organico

04.03.2024 – Il Comune di Isili, sito nella provincia del Sud Sardegna, ha recentemente portato a termine con successo il processo di assunzione di 9 nuovi membri nel suo organico a tempo indeterminato, mediante l’utilizzo efficace dell’Elenco Idonei ASMEL. Questa iniziativa rispecchia l’impegno dell’Ente nell’incrementare le risorse del proprio staff e nell’assicurare una sempre crescente qualità dei servizi erogati a favore della comunità locale.

Le nuove figure professionali, selezionate attraverso il processo di interpello ovvero delle chiamate dirette a tutti gli iscritti negli elenchi per il profilo richiesto dall’ente, riguardano 3 Collaboratori Amministrativi di categoria B, 1 Assistente Sociale, 2 Vigilanti di categoria C e 3 Addetti Amministrativi di categoria C. L’accordo siglato con altri 700 enti soci Asmel per la gestione aggregata delle assunzioni ha consentito al Comune di individuare le professionalità necessarie per arricchire e consolidare il proprio staff, dimostrando l’efficacia di questo strumento di reclutamento.

Dichiarazioni

“L’utilizzo dell’elenco idonei Asmel ci ha permesso di assumere personale colmando le lacune in poco tempo. L’utilizzo di questa procedura, inoltre, ci ha permesso di svolgere le prove solo orali abbreviando di molto i normali tempi richiesti per i concorsi tradizionali. Eravamo in difficoltà da tre anni e la situazione di emergenza ci teneva con l’acqua alla gola ma con queste assunzioni adesso siamo finalmente in grado di far funzionare la macchina amministrativa nel migliore dei modi” dichiara Luigi Podda, responsabile al Comune.

Il successo di quest’operazione riflette l’importanza dell’Elenco Idonei come risorsa fondamentale per le assunzioni a livello locale. Grazie a questa modalità semplificata, Isili ha completato rapidamente l’intero processo di selezione, arricchendo il proprio organico con professionisti qualificati che contribuiranno all’efficienza e al miglioramento dei servizi municipali.

L’adesione all’accordo aggregato ha già facilitato oltre 430 assunzioni tramite 323 interpelli conclusi, con ulteriori 300 assunzioni in corso. Questi risultati evidenziano il valore della collaborazione e testimoniano l’efficacia del sistema tra i Comuni aderenti, che vengono così esentati anche da sforzi organizzativi poiché le varie attività, come l’indicazione delle procedure selettive e la comunicazione agli idonei delle richieste di assunzione sono gestiti in modalità aggregata.

Inoltre, Asmel ha anticipato che in primavera ci sarà la pubblicazione di un nuovo maxi avviso su InPA, che prevede l’aggiornamento dei 31 profili professionali e la creazione di nuovi.

Con i successi ottenuti e il continuo impegno nell’offrire soluzioni di reclutamento efficienti e trasparenti, ASMEL conferma il proprio ruolo fondamentale nel supportare i Comuni aderenti nel soddisfare le esigenze della propria comunità.